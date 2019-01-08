 Журналист DW получила срок за участие в расследовании ″Райские досье″ | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2019

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Германия

Журналист DW получила срок за участие в расследовании "Райские досье"

Турецкий корреспондент DW Пелин Ункер приговорена к лишению свободы сроком больше года за нанесение ущерба деловой репутации экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма и его сыновей.

Корреспондент DW в Турции Пелин Ункер

Корреспондент DW в Турции Пелин Ункер

Суд в Стамбуле во вторник, 8 января, приговорил журналистку Deutsche Welle Пелин Ункер к лишению свободы сроком 13 месяцев и 15 дней, а также штрафу в размере 8600 турецких лир (около 1400 евро). Ункер признали виновной в оскорблении бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его сыновей и нанесении ущерба их деловой репутации. 

Контекст

В "Райских досье" упоминаются Шувалов, Усманов, Абрамович, Сечина. DW пересказывает основные факты о компаниях россиян в офшорах. (06.11.2017)

Мир обсуждает "Райские досье" - истории ухода крупных международных компаний и известных политиков от налогов. Объясняем, чем отличается новая порция разоблачений от предыдущих. (06.11.2017)

Ункер работает корреспондентом DW в Турции, а также пишет для турецкой газеты Cumhuriyet. Вместе с сотнями других журналистов более чем из 60 стран Ункер участвовала в расследовании, результаты которого были обнародованы в ноябре 2017 года и получили название "Райские досье". В них был раскрыты схемы уклонения от уплаты налогов компаний, высокопоставленных политиков и других известных лиц из разных стран.

Адвокат Ункер Аббас Ялджин отметил, что приговор суда еще не вступил в силу и будет обжалован. Другой защитник Тора Пекин заявил, что журналистка имела право писать об офшорных фирмах на Мальте, так как их существование "является предметом общественной критики и поэтому имеет новостную ценность". Сама Ункер назвала решение суда ожидаемым, отметив, что "защита не имела смысла". "Здесь была наказана журналистика как таковая", - считает корреспондент DW. 

Смотрите также:

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  • Frankreich Paris Scharapowa bei French Open Füße (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

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  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Ох, яблочко...

    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


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"Райские досье": кто именно из россиян оказался в списках

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"Райские досье" или "Файлы райских островов"

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