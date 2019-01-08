Журналист DW получила срок за участие в расследовании "Райские досье"

Суд в Стамбуле во вторник, 8 января, приговорил журналистку Deutsche Welle Пелин Ункер к лишению свободы сроком 13 месяцев и 15 дней, а также штрафу в размере 8600 турецких лир (около 1400 евро). Ункер признали виновной в оскорблении бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его сыновей и нанесении ущерба их деловой репутации.

Ункер работает корреспондентом DW в Турции, а также пишет для турецкой газеты Cumhuriyet. Вместе с сотнями других журналистов более чем из 60 стран Ункер участвовала в расследовании, результаты которого были обнародованы в ноябре 2017 года и получили название "Райские досье". В них был раскрыты схемы уклонения от уплаты налогов компаний, высокопоставленных политиков и других известных лиц из разных стран.

Адвокат Ункер Аббас Ялджин отметил, что приговор суда еще не вступил в силу и будет обжалован. Другой защитник Тора Пекин заявил, что журналистка имела право писать об офшорных фирмах на Мальте, так как их существование "является предметом общественной критики и поэтому имеет новостную ценность". Сама Ункер назвала решение суда ожидаемым, отметив, что "защита не имела смысла". "Здесь была наказана журналистика как таковая", - считает корреспондент DW.

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