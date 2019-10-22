 Журналист Муждабаев заочно арестован по обвинению в призывах к терроризму | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2020

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Россия

Журналист Муждабаев заочно арестован по обвинению в призывах к терроризму

По версии СК РФ, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook призывал захватить находящихся в Украине граждан РФ и обменять их на Олега Сенцова.

Здание Басманного суда

Здание Басманного суда

Басманный суд Москвы в пятницу, 26 июня, санкционировал заочный арест журналиста Айдера Муждабаева, обвиняемого в призывах в интернете к совершению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. 

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории РФ либо его экстрадиции в страну", - заявила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

По данным следствия, в двух текстовых материалах, размещенных Муждабаевым на его станице в соцсети Facebook, содержались призывы к захвату находящихся на территории Украины граждан РФ и последующему обмену их на украинского режиссера Олега Сенцова. В данный момент журналист объявлен в международный розыск.

Обвинения против журналиста Айдера Муждабаева

Днем ранее, 25 июня, в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что Муждабаеву, уехавшему в 2015 году из России на ПМЖ в Украину, было заочно предъявлено обвинение в призывах к захвату российских граждан для обмена их на Сенцова.

Айдер Муждабаев с 1998 года работал в редакции газеты "Московский комсомолец", с 2008 года занимал должность заместителя главного редактора издания. В Украине он получил должность заместителя гендиректора украинского телеканала ATR. Муждабаев является гражданином России.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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