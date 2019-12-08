 Журналисты обнаружили миллионные траты на еду на протокольных мероприятиях в Москве | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2019

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Россия

Журналисты обнаружили миллионные траты на еду на протокольных мероприятиях в Москве

Мэрия Москвы разместила тендер на 29,1 миллиона рублей на обеспечение питанием участников протокольных мероприятий с февраля по ноябрь 2020 года.

Мэрия Москвы

Управление делами мэра и правительства Москвы намерено потратить 29,144 миллиона рублей на снабжение питанием участников протокольных мероприятий. В воскресенье, 8 декабря, издание "МБХ Медиа" обратило внимание на размещенный на сайте "Госзакупки" тендер на оказание услуг по обеспечению выездных протокольных мероприятий.

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Источником финансирования указан бюджет города Москвы. Речь идет об организации завтраков/ланчей, фуршетов, обедов и ужинов в период с начала февраля по конец ноября 2020 года. Тендер размещен 28 ноября.

16 категорий блюд

При этом на каждое мероприятие требуется предоставлять 16 категорий блюд, в частности, холодные мясные и рыбные закуски, сыры, салаты, тарталетки, канапе, горячие закуски, первые блюда, горячие блюда, кондитерские изделия, десерты и напитки. В каждой категории указаны несколько видов продукции. Не допускается использование при приготовлении пищи химических консервантов, красителей и улучшителей вкуса.

Из алкогольных напитков требуется предоставлять коньяк с выдержкой не менее 10 лет, не менее десяти сортов вин, виски, водку и шампанское. Кроме того, исполнитель должен предоставить посуду из фарфора, хрусталя, хрусталина или выдувного стекла и столовые приборы из мельхиора и серебра, а также скатерти и цветочные композиции.

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