 Журналисты нашли силовика, избившего задержанную в Москве | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

Журналисты нашли силовика, избившего задержанную в Москве

По данным Baza, ударивший девушку полицейский - служащий 2-го ОПП ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. Информацию о нем предоставили его сослуживцы.

Полицейские во время акции 10 августа

Полицейские во время акции 10 августа

Издание Baza назвало имя полицейского, предположительно, ударившего в живот девушку при задержании на акции 10 августа в Москве. Речь идет о служащем 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергее Цыплакове, сообщило оно в понедельник, 12 августа, со ссылкой на коллег, пожелавших сохранить свою анонимность.

Baza попросило руководство ГУ МВД по Москве проверить информацию о причастности Цыплакова к применению силы при задержании Дарьи Сосновской на улице Забелина в Москве, несмотря на отсутствие сопротивления. "Мы попытались связаться с Сергеем в социальных сетях, однако его аккаунт, который нам подсказали его коллеги, уже был изменен, из него удалили все фотографии. Сам Сергей с нами разговаривать отказался", - указывается далее в сообщении. 

Видеоролик с избиением девушки разошелся в соцсетях

Видеоролик, демонстрирующий, как при задержании один из силовиков наносит девушке удар в живот, а затем ее заталкивают в автозак, был распространен в соцсетях 10 августа, после того, как в Москве закончилась акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. В общей сложности на акции было задержано более 300 человек, в том числе избитая девушка. Впоследствии ее освободили из отдела с повесткой в суд на 13 августа по части  5 статьи 20.2 КоАП.

Контекст

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На следующий день руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем микроблоге Twitter, что "за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве" будет выплачено вознаграждение 100 тысяч рублей.

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России.

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    Автор: Евгений Жуков


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