 Журналистку Прокопьеву приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Журналистку Прокопьеву приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей

Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в "оправдании терроризма" в связи с комментарием взрыва, который устроил студент перед отделением ФСБ в Архангельске в 2018 году.

Светлана Прокопьева и политик Лев Шлосберг в суде, 6 июля 2020 г.

Светлана Прокопьева и политик Лев Шлосберг в суде, 6 июля 2020 г.

Псковская журналистка Светалана Прокопьева приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в "оправдании терроризма". Такое решение принял Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник, 6 июля.

Прокопьеву признали виновной в связи с ее комментарием по поводу взрыва, устроенного студентом перед зданием ФСБ России в Архангельске осенью 2018 года. Прокуратура запрашивала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность. Защита Прокопьевой намерена обжаловать приговор. Издание "Псковская губерния" обещает сообщить реквизиты для перевода средств, чтобы заплатить назначенный штраф.

Ранее журналистка в своем последнем слове заявила, что "не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга", и отметила, что федеральный закон "О СМИ" обязывает журналиста информировать общество о значимых событиях и дает ему право публично высказывать свое личное мнение. В защиту Светланы Прокопьевой выступили, в частности, комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. 

Светлана Прокопьева

Светлана Прокопьева

Дело Светланы Прокопьевой

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прочитала свой текст, в котором прокомментировала теракт в здании ФСБ в Архангельске. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан", - заявила она. Текст ее выступления под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей".
5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В феврале суд вынес решение оштрафовать "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм".

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Как тройка карикатуристов видит свободу слова

    Сергей Елкин - свобода мнений в России

    Российский карикатурист Сергей Елкин так видит свободу слова в своей стране: когда русский человек желает выразить свое мнение, ему поневоле приходится кричать.

  • Карикатура Сельджука Эрдема

    Как тройка карикатуристов видит свободу слова

    Сельджук Эрдем - свобода слова в Турции

    Хотя карикатурист из Турции Сельджук Эрдем предпочитает, чтобы вместо него говорили его карикатуры, он предложил цитату, которая сопровождает эту работу: "Первое, что они сделают, - придут за вашими свободными мыслями. Всегда. Когда они заставят вас молчать, они могут делать все, что хотят. Или они не могут?"

  • Карикатура Гадо

    Как тройка карикатуристов видит свободу слова

    Гадо - труд медиа по примеру Сизифа

    Сфокусировав свое внимание на свободе слова во времена Трампа и социальных сетей, карикатурист из Кении Гадо (GADO) изобразил "общий вид медиа во времена фейковых новостей".

    Автор: Оли Танген-младший, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:12

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов?

Аудио- и видеофайлы по теме

Суверенный рунет: большой брат по китайскому образцу?  

В Госдуме обсудили наказания за публикацию "фейков" и оскорбление властей  

Также по теме

Russland Demonstration Pressefreiheit in Pskow

В Пскове из-за акции в защиту Прокопьевой задержаны журналисты 04.07.2020

В ходе одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой задержаны главред и корреспондент "Псковской губернии". Их отпустили после составления административных протоколов.

Swetlana Prokopjewa russische Journalistin

Прокуратура требует 6 лет колонии для журналистки Светланы Прокопьевой 03.07.2020

Журналист имеет право публично высказывать свое мнение, заявила в последнем слове Светлана Прокопьева. Ее судят за высказывания о взрыве в здании УФСБ в Архангельске.

Russland | Lenin Platz in der Stadt Pskov

СПЧ критикует запрос прокуратуры назначить срок журналистке Прокопьевой 04.07.2020

Попытки разобраться в мотивах террористов "не делают людей соучастниками преступления", заявил глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ.

Реклама

Самые читаемые

На севере Китая объявили режим опасности из-за бубонной чумы  

Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует"  

Лондон вводит санкции против причастных к убийству Магнитского  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно