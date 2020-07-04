Журналистку Прокопьеву приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей

Псковская журналистка Светалана Прокопьева приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в "оправдании терроризма". Такое решение принял Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник, 6 июля.

Прокопьеву признали виновной в связи с ее комментарием по поводу взрыва, устроенного студентом перед зданием ФСБ России в Архангельске осенью 2018 года. Прокуратура запрашивала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность. Защита Прокопьевой намерена обжаловать приговор. Издание "Псковская губерния" обещает сообщить реквизиты для перевода средств, чтобы заплатить назначенный штраф.

Ранее журналистка в своем последнем слове заявила, что "не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга", и отметила, что федеральный закон "О СМИ" обязывает журналиста информировать общество о значимых событиях и дает ему право публично высказывать свое личное мнение. В защиту Светланы Прокопьевой выступили, в частности, комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Светлана Прокопьева

Дело Светланы Прокопьевой

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прочитала свой текст, в котором прокомментировала теракт в здании ФСБ в Архангельске. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан", - заявила она. Текст ее выступления под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей".

5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В феврале суд вынес решение оштрафовать "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм".

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