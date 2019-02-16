Журналистка Прокопьева собрала средства для лингвистической экспертизы

Работающая в Пскове журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют по статье об оправдании терроризма за ее высказывания в колонке "Репрессии для государства", собрала необходимые средства для проведения независимой лингвистической экспертизы. Об этом она сообщила в воскресенье, 17 февраля, в беседе с DW.

Речь идет о сумме, превышающей 260 тысяч рублей. "Получилось в итоге даже больше, потому что я уже написала везде апдейты, что... больше не надо, но люди продолжают по инерции присылать", - пояснила она.

"Это невероятное чудо, но оно произошло", - отметила журналистка.

Говоря о самой экспертизе, Прокопьева не стала уточнять, какой орган будет ее проводить, однако подчеркнула: "Мы нашли великолепный вариант - степени и опыт экспертов производят потрясающее впечатление". Она уточнила, что исследование необходимо "для усиления позиции защиты", "мы хотим его предъявить, чтобы мотивировать суд отменить постановление о возбуждении уголовного дела и закрыть его". Назвать процессуальный статус экспертизы она затруднилась.

По словам журналистки, специалисты готовы приступить к анализу "буквально со дня на день" и "к середине марта ее доделать".

"Репрессии для государства"

Следственный комитет РФ по Псковской области 5 февраля возбудил уголовное дело против Светланы Прокопьевой. Расследование было начато по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ"). Поводом послужила авторская реплика журналистки "Репрессии для государства" в эфире "Минутки просветления" и на сайте радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Позднее текст был опубликован Псковской лентой новостей.

В комментарии автор высказывался о взрыве, совершенном Михаилом Жлобицким в здании регионального управления Федеральной службы безопасности России в Архангельске в октябре 2018 года. По мнению Прокопьевой, поступок молодого человека мог быть спровоцирован репрессивными действиями со стороны государства.

По данной статье журналистке могут грозить от пяти до семи лет лишения свободы. Прокуратура увидела в этом высказывании признаки оправдания терроризма. Репортер утверждает, что высказывала личное мнение, "как гражданин, и тем более как журналист".

В среду, 6 февраля, в доме Прокопьевой прошел обыск, изъяли всю технику. В воскресенье, 10 февраля, в одном из парков Пскова прошел митинг в ее поддержку, на который вышли около 250 человек.

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