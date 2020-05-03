Журналистка Милашина намерена обжаловать постановление Роскомнадзора

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина сообщила, что будет обжаловать "как черезмерное" решение Роскомнадзора, постановившего удалить с сайта издания статью о том, как власти Чечни справляются с вызванным коронавирусом кризисом. Об этом Милашина, ставшая лауреатом премии медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), рассказала в понедельник, 4 мая, в интервью DW.

"Мы будем обжаловать само постановление Роскомнадзора как чрезмерное, потому что из-за одного абзаца нельзя было принуждать нас удалять всю статью", - уверена она.

В материале Милашиной описывалась ситуация с коронавирусом в Чеченской Республике. В нем, в частности, рассказывалось о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Сама статья под названием "Смерть от коронавируса - меньшее зло" 15 апреля по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) была заблокирована.

По словам Милашиной, изложенные в публикации сведения подтверждаются "как документально", так и " Минздравом Чеченской Республики". Генпрокуратура РФ увидела в материале "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности".

При этом надзорное ведомство в уведомлении редакции напрямую не указало, какие именно аспекты публикации трактуются как ложные и вводящие в заблуждение. В беседе с DW журналистка отметила, что "Новая газета" будет оспаривать ту информацию, "которую прокуратура посчитала недостоверной, потому что "мы не считаем ее таковой".

"Ко всем угрозам со стороны властей Чечни отношусь серьезно"

Елена Милашина также признала, что "ко всем угрозам со стороны чеченских властей и, в частности, Рамзана Кадырова относится серьезно". "Мы обратились с заявлением в Следственный комитет, уже достаточно времени прошло, СК ничего не отвечает", - добавила она. В заявлении на имя главы СК России Александра Бастрыкина содержалась просьба возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова по статье 119 УК РФ об угрозе убийством.

При этом в действиях властей Чеченской Республики журналистка напрямую "не видит… попытки что-то скрыть". "Другое дело, что не все регионы, которым сейчас дана большая свобода действий, заинтересованы в том, чтобы выявить полностью всю статистику", - полагает сотрудница "Новой газеты".

Угрозы Рамзана Кадырова

В середине апреля Рамзан Кадыров резко раскритиковал "Новую газету" и ее обозревателя Елену Милашину за публикацию о ситуации в коронавирусом в Чечне. Глава Чечни тогда заявил буквально следующее: "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц". Эти слова были расценены многими как угроза убить Милашину. Многочисленные активисты, омбудсмены ФРГ и Франции, а также Европейская служба внешнеполитической деятельности призвали российские власти обеспечить безопасность журналистки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение более ста российских активистов с призывом предоставить госзащиту Милашиной, однако добавил, что такие вопросы - не в компетенции Кремля. "Мы видели сообщение, у нас есть ведомства, которые такие обращения рассматривают. Если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат. Если нет, то нет", - сказал он.

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