Жителя Вологодской области оштрафовали за пост о "не сказочном" Путине

Жителя Вологодской области Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию о "сказочном" президенте РФ Владимире Путине. Верховажский районный суд Вологодской области в пятницу, 7 июня, признал Шадрина виновным в распространении в интернете информации, оскорбляющей президента как представителя государственной власти.

Подсудимый, интересы которого представлял адвокат, сам от дачи пояснений и показаний отказался. Решение суда может быть обжаловано.

Житель села Верховажье Вологодской области разместил 3 мая в социальной сети "В контакте" статус "Путин ****** не сказочный, а реальный". Международная правозащитная группы "Агора", защищавшая интересы Шадрина, отмечала, что, по мнению его друзей, заведенное дело стало реакцией на организацию митинга против пенсионной реформы в Верховожье летом 2018 года.

Первые дела о неуважении к власти

Поправки в административное законодательство об ответственности за неуважение к власти, предполагающие максимальный штраф в размере 300 тысяч рублей, вступили в силу в конце марта. Первым по новому закону привлекли к ответственности жителя Новгородской области Юрия Картыжева. В конце апреля Чудовский суд Новгородской области оштрафовал его на 30 тысяч рублей за размещения в соцсети "В контакте" публикации "Путин - сказочный *****".

14 мая Кировский районный суд Ярославля также оштрафовал на 30 тысяч по обвинению в оскорблении власти Кирилла Попутникова, на которого ранее составили протокол за публикацию в Facebook фотографии с граффити "Путин *****" на здании управления МВД по Ярославской области.

Через две недели на Сергея Командирова из Смоленска был составлен протокол по статье о неуважении к госсимволам и органам власти в связи с тем, что он оставил во "В контакте" комментарий касательно дела Картыжева и якобы разместил "в открытом доступе" фотографии Путина с текстом "Знает каждый гражданин кто *** № 1".

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