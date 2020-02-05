 Житель Вологодской области оштрафован за нецензурное оскорбление Путина | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2020

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Россия

Житель Вологодской области оштрафован за нецензурное оскорбление Путина

Юрий Шадрин дважды опубликовал в соцсети "В контакте" посты, в которых ненормативной лексикой выразил свое отношение к Владимиру Путину.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за пост в соцсети "В контакте", оскорбляющий президента России Владимира Путина. Шадрин признан виновным в административном правонарушении - публичном оскорблении власти, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области в среду, 5 февраля.

Контекст

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Суд в Екатеринбурге оштрафовал Федора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за пост в Telegram-канале. Политолог намерен обжаловать приговор. (20.11.2019)

Основанием для штрафа стал пост, в котором автор отозвался о президенте РФ, используя в том числе ненормативную лексику. Шадрин охарактеризовал Путина как личность, которая абсолютно потеряла "представление о реальности, на самом деле движима теперь только инстинктом самосохранения и жаждой наживы".

На судебном заседании Юрий Шадрин вину не признал, указав, что высказал слова в адрес Путина не как президента, а как физического лица. Он настаивал на том, что не оскорблял власть, а говорил только о Владимире Путине, которого считает "узурпатором", а не президентом.

В июне 2019 года Шадрин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей за пост "В контакте", в котором также в нецензурной форме характеризовал президента РФ. Он написал его в знак солидарности с Юрием Картыжевым из Новгородской области - первым известным фигурантом новой статьи о неуважении к власти.

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