Жители России протестовали против "мусорной реформы" и свалок

В нескольких десятках городов России в воскресенье, 3 февраля, прошли акции протеста против так называемой мусорной реформы и свалок бытовых отходов под девизом "Россия не помойка". По данным организаторов, среди которых - архангельская гражданская инициатива "Свободный север", мероприятия были запланированы более чем в 20 регионах. Портал "МБХ Медиа" сообщает о 53 городах-участниках в 32 регионах. Акции состоялись как в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, так и в небольших населенных пунктах.

Участница акции в Санкт-Петербурге

В Ярославле, Санкт-Петербурге, Наро-Фоминске, Омске число участников протестов составило 150-300 человек. В Северодвинске Архангельской области активисты оценили количество демонстрантов в 9 тысяч человек, а в Котласе - в тысячу. Организаторы акции в поселке Урдома того же региона сообщили о примерно 1200 участниках (при этом население поселка - около 4 тысяч человек). В Красноярске, где температура воздуха достигала минус 38 градусов, собралось около 50 человек. В Москве на начало акции пришли несколько сотен человек.

Задержания активистов мусорного протеста

В ряде городов акции сопровождались задержаниями участников. Так, в городе Калтан Кемеровской области были задержаны три активиста. Как сообщает штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Калининграде, накануне у организатора митинга в этом городе, члена регионального совета партии "Яблоко" Виктора Горбунова прошел обыск. Против Горбунова возбудили уголовное дело по статье о распространении порнографии. В Коломне организатора митинга Вячеслава Егорова накануне суд отправил под домашний арест на месяц и 25 дней, обвинив в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, написал в Twitter политик Геннадий Гудков.

Весь 2018 год в России с разной интенсивностью продолжались митинги за чистый воздух и против московского мусора. В середине января 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной корпорации, которой поручат создать комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами в стране.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Мусор нередко выбрасывают и вдоль дорог, а также на парковках. С целью препятствовать риску распространения африканской чумы свиней, за это также предусмотрено наказание до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно заранее вызывать. Желающим обойти это правило и избавиться от отходов в неположенном месте грозит штраф: от 50 до 150 евро за вещи небольшого размера и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы подлежат отдельной утилизации. Их можно сдать бесплатно в коммунальном приемном пункте. Также принять их обязан продавец - приборы размером до 25 см бесплатно, более крупные - взамен на новый товар. За попытку "спрятать" вышедший из строя холодильник в лесу грозит штраф от 100 до 300 евро. А то и до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если зеленого мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти как положено, придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины или колеса (до пяти штук), оставленные на природе. За большее количество выброшенных шин налагается штраф от 200 до 510 евро.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязанность их хозяев. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Несоблюдение правил может стоить от 10 до 100 евро (в зависимости от "места преступления"). Автор: Инга Ваннер

