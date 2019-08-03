Жители Москвы борются за честные выборы (фотогалерея)

За месяц до выборов в Мосгордуму в российской столице состоялась новая акция протеста, которая закончилась жесткими задержаниями. О том, как она проходила - в галерее DW.
За месяц до выборов депутатов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли поддержать независимых кандидатов. Полиция отреагировала жесткими задержаниями. (03.08.2019)
Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)