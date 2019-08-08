Жизнь с инвалидностью: судьбы трех молодых белорусов

В Беларуси готовится новый закон о правах инвалидов и их социальной интеграции. Молодые белорусы с инвалидностью рассказали DW, как они живут, ищут работу и отстаивают свои права.
23-летний Василий Павликов с синдромом Дауна уже больше года работает официантом в минском отеле Renaissance Minsk. В его обязанности входит натирка столовых приборов для ресторана при отеле. Нареканий к работе парня у руководства отеля нет. "Василий всегда аккуратен, ответственно подходит к работе, вежливо общается с сотрудниками и очень пунктуальный", - говорит пиар-менеджер отеля Ольга Духович.
Как найти работу в Минске человеку с инвалидностью
Идея создания рабочих мест для людей с синдромом Дауна возникла с самого открытия отеля в 2014 году у первого генерального менеджер отеля, датчанина Йеспера Францла, который решил использовать европейский опыт. Ольга Духович рассказывает, что Василий не первый сотрудник с инвалидностью в отеле - до него уже работали два парня.
Трудоустройству Василия поспособствовала "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам", которая занималась подбором кандидатур - нужен был человек с опытом общения с людьми. Также, когда проект только запускался, для всех сотрудников отеля был организован тренинг, чтобы они адаптировались сами и помогли новому сотруднику влиться в коллектив. Поэтому, как говорит Ольга Духович, в коллективе отеля никогда не случалось проблемных ситуаций.
На данный момент Василий единственный сотрудник с инвалидностью в отеле. На вопрос о том, будет ли расширен штат таких сотрудников Ольга Духович отвечает, что отель не ставил себе целью трудоустроить всех людей с инвалидностью в Беларуси: "Наша задача - показать другим компаниям Беларуси, что брать людей с инвалидностью на работу не сложно и призвать последовать нашему примеру".
Почему не берут на работу людей с инвалидностью
Директор "Офиса по правам людей с инвалидностью" Сергей Дроздовский говорит, что опыт отеля Renaissance Minsk по-настоящему уникальный для Беларуси: "При содействии общественных организаций отель смог создать довольно устойчивый проект - на место Васи может прийти любой другой человек, и в работе отеля ничего не изменится".
К сожалению, не все истории о трудоустройстве людей с инвалидностью в Беларуси позитивные. 28-летняя Екатерина Кухаренко по образованию логопед и специальный психолог, однако по специальности девушка не проработала ни дня. По словам Екатерины, работодатели отказывают ей в трудоустройстве по причине ее проблем с передвижением - девушка ходит с тростью. "У меня есть все медицинские допуски и разрешения работать логопедом, но на работу меня не берут", - рассказывает она.
Рабочее место Екатерина искала на протяжении двух лет и, отчаявшись, пошла работать оператором колл-центра в рамках программы трудовой реабилитации для людей с инвалидностью. Когда через год программа закончилась, девушка решила попробовать себя как специалист по подбору персонала и в дальнейшем планирует развиваться именно в этой сфере: "Я уверена, что по специальности работу не найду, хотя со стороны законодательства никаких проблем нет".
Екатерина считает, что все дело в работодателях и в обществе, которое еще не готово принять людей с ограниченными возможностями. "У большинства искаженное представление о нас, они рисуют себе страшные картинки, хотя не всегда все так страшно. Людям проще делать вид, что людей с инвалидностью не существуют, поэтому для нас места в обществе нет", - с горечью говорит девушка.
Люди с инвалидностью под контролем государства
Ратификация Конвенции о правах инвалидов состоялась в Беларуси в 2016 году. После этого был принят Национальный план действий по реализации норм Конвенции, а недавно закончилась разработка нового закона "о правах инвалидов и их социальной интеграции".
Сергей Дроздовский поясняет, что, к сожалению, новый законопроект сохраняет медицинский подход в отношении людей с инвалидностью и господство государства над жизнью человека. Яркий тому пример - история молодой мамы Ольги Корзун из Давид-Городка. Местные органы опеки отобрали ее пятилетнего сына Арсения по причине диагноза Ольги - умеренной умственной отсталости.
Пока была жива бабушка Арсения, органы опеки не возражали против проживания ребенка с матерью. Однако после ее смерти власти посчитали, что Ольга сама не будет в состоянии заботиться о ребенке ввиду ее инвалидности и передали его в приемную семью, а также обратились в суд с иском, чтобы отобрать у Ольги сына без лишения ее родительских прав. Суд Столинского района иск удовлетворил, хотя Минздрав выступил на стороне молодой мамы.
Комментируя эту историю, Дроздовский говорит, что в Беларуси государство решает, что может или не может делать человек с инвалидностью - учиться, работать, иметь семью. "Вместо того, чтобы прийти в эту семью и узнать, чем помочь - может нужна сиделка или соцработник, властям проще отобрать ребенка и не разбираться", - говорит эксперт.
В настоящее время Офис по правам людей с инвалидностью продолжает борьбу за сына Ольги Корзун и готовит жалобу в Брестский областной суд.
Новый закон о социальной интеграции белорусских инвалидов
"Новый законопроект "о правах инвалидов и их социальной интеграции" учел очень важные моменты из Конвенции о правах инвалидов", - говорит Сергей Дроздовский. Эксперт приветствует такие позитивные инновации как запрет дискриминации - нововведение для всего белорусского права, позиционирование разумного приспособления, доступности, универсального дизайна, персонального ассистента, квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью.
Вместе с тем, по словам Дроздовского, в законопроекте не нашли отражение многие предложения гражданского общества: "Мы настаивали на применении термина "человек с инвалидностью" вместо "инвалид", предлагали расширенную статью о защите прав - чтобы представители НПО могли быть представителями в суде, а государство взяло на себя ответственность за административное сопровождение жалоб".
Еще одна проблема закона - он полностью исключает из сферы применения людей с психическими нарушениями, которые по белорусской практике относятся к закону о психиатрии. Но по Конвенции о правах инвалидов психические нарушения также относятся к инвалидности и такие люди должны иметь возможность реализовать свои права.
Как ожидается, закон будет принят на первой сессии парламента нового созыва после выборов в ноябре 2019 года. Сергей Дроздовский рассказывает, что обсуждение законопроекта шло довольно быстрыми темпами и к нему активно привлекались представители гражданского общества. Однако последние месяцы закон "застрял" в Совете министров. "Затягивание ситуации с принятием закона очень опасно. При всей нашей критике, мы боимся, что законопроект могут ухудшить - важно, чтобы он попал в парламент таким, как есть сейчас", - говорит эксперт.
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