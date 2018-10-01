 Жизнь после смерти, или Какие тайны скрывают мумии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.10.2018

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Культура и стиль жизни

Жизнь после смерти, или Какие тайны скрывают мумии

Древние мумии хранят немало тайн. Появление все более точных методов исследования позволяет раскрыть многие из них. В Мангейме проходит уникальная выставка мумий.

Экспонат выставки в Мангейме

Не менее пяти столетий составляет возраст одной из мумий, представленных на выставке "Мумии. Тайны жизни" в музее Zeughaus, входящем в комплекс "Музеи Райса-Энгельхорна" в западногерманском Мангейме.

И на протяжении всех этих 500 лет она что-то крепко сжимает в кулаках. Для того чтобы узнать, с чем именно не желала расстаться перед смертью женщина, в свое время проживавшая на территории современного Перу, ученым не потребовалось разжимать ей пальцы. Сделать это удалось бесконтактным способом и без ущерба для артефакта - благодаря компьютерной томографии. Оказалось, в руках женщины - два детских молочных зуба. Как видно, хранить выпавшие у ребенка первые молочные зубы в память о его ранних детских годах было принято уже в то далекое время, и такая традиция существовала не только на европейском континенте.

Плакат выставки

Плакат выставки

Несколько десятков человеческих мумий (уникальных экземпляров из Египта, Латинской Америки, Азии и Европы), а также всевозможные предметы, имеющие отношение к мумифицированию и бальзамированию, экспонируются в Мангейме. Все эти экспонаты возвратились в "родные пенаты" после десятилетнего мирового турне, во время которого возможность ознакомиться с ними получили свыше трех миллионов человек в разных уголках планеты. "Гастроли" артефактов из "Музеев Райса-Энгельхорна" имели огромный успех. Но как объяснить их популярность? Почему современного человека так завораживают древние мумии?

На службе у ученых - компьютерная техника

По мнению немецкого геолога и палеонтолога, директора комплекса "Музеи Райса-Энгельхорна" Вильфрида Розендаля (Wilfried Rosendahl), секрет кроется в том, что сохраненные с помощью бальзамирования тела умерших людей олицетворяют какую-то особенную встречу жизни и смерти. "Нам известно, что эти люди жили много столетий и даже тысячелетий назад. При этом лица мумий все равно ассоциируются у нас с жизнью, а не со смертью. Что, безусловно, раздражает и пленяет одновременно", - рассуждает ученый в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Основная цель мангеймской выставки - ознакомить посетителей с методами исследования, позволяющими определить, какой образ жизни вели, от чего страдали, что ценили люди, мумифицированные тела которых сохранились до наших дней. Сегодня наиболее эффективным методом изучения древних мумий является компьютерная томография. Именно с ее помощью удалось, например, определить, что жившая два тысячелетия назад девушка, мумия которой входит в собрание Национального музея истории и искусства в Люксембурге, погибла в результате сильного удара в голову. Благодаря компьютерному томографу и трехмерному принтеру мы можем воспроизвести всю внутреннюю структуру тела, в частности - сделать 3D-снимок деформированного черепа, приводит пример Вильфрид Розендаль.

Контекст

Сенсационной назвали немецкие ученые уникальную находку, сделанную в Египте. Позолоченной маске, обнаруженной ими в древней гробнице, 2500 лет! (16.07.2018)

Бобан Мучич работает завхозом в одном из музеев немецкого города Ахена. Возраст мумии, которую он обнаружил, может превышать две тысячи лет. (29.11.2016)

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До сих пор археологам не удавалось найти погребение древнеегипетской царицы, признанной одной из самых красивых женщин в истории человечества. На след вышел британский ученый. (02.10.2015)

Вокруг гробницы святого Мины - христианина, который принял мученическую смерть в начале IV века, - возник целый город, ставший центром паломничества. И был заброшен более тысячи лет. (02.05.2018)

Немецкий школьник по имени Лука Малашниченко случайно наткнулся на серебряные монеты. Произошло это на острове Рюген. (16.04.2018)

Сенсации и скандалы археологии стали темой этой выставки, на которой представлены древние артефакты. Или, вернее, - считавшиеся древними. (10.04.2018)

Впервые рентгенограмма древней человеческой мумии была сделана в 1895 году. Эту мумию можно также увидеть в экспозиции мангеймского музея Zeughaus. Возможности рентгеноструктурного анализа, применяемого в наши дни, посетитель выставки может оценить, совершив виртуальную 3D-экскурсию по научно-исследовательской лаборатории. Участие в этом туре позволит получить представление как о рентгенологическом исследовании мумий, так и о применении при их изучении методов палеопатологии и физической антропологии, позволяющих выявить недуги, которыми страдал тот или иной древний человек, а также определить его этническую и расовую принадлежность.

Мумия ребенка и другие артефакты

Один из хитов выставки - мумифицированный ребенок с поджатыми ногами. Как предполагают ученые, умер он в возрасте 7 - 9 лет. Компьютерная томография отобразила целый ряд симптомов, свидетельствующих о наличии у него целого ряда заболеваний, в том числе - воспаления легких. Грудная клетка у ребенка вскрыта, отдельные части сердца извлечены, печень разрезана на куски. У экспертов нет сомнений, что ребенок был выбран инками для жертвоприношения, а произошло это примерно 400 - 500 лет назад.

Мангеймская экспозиция повествует и захоронении мумий. В частности, здесь можно узнать об особенностях погребения понтификов и королей в эпоху Средневековья на территории Европы, о препарировании умерших высокопоставленных личностей в племенах маори. Выставка рассказывает и о применяемой по сей день уникальной технике бальзамирования усопших в Папуа-Новой Гвинее.

И после своей смерти многие хотели бы остаться незабвенными, так что мумии и секреты бальзамирования всегда будут интересны людям. Неудивительно поэтому, что от желающих посетить выставку древних мумий нет отбоя, подчеркивает немецкий ученый, глава музейного комплекса в Мангейме Вильфрид Розендаль.

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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Гигантские изображения в пустыне Наска в Перу видны только с большой высоты. Для чего они сделаны? Этим и другим загадкам цивилизации Наска (II до н. э. - VI век н. э.) посвящена выставка в боннском Bundeskunsthalle. (19.06.2018)  

Ссылки в интернете

Информация о выставке на сайте музея

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