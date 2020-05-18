Жизнь после карантина: австрийские рестораны открылись, но надолго ли?

Японский бар-ресторан Shiki со звездой "Мишлен", расположенный в историческом центре Вены, не работал целых девять недель. Несмотря на это, его владельцу Йодзи Хаттори удалось сохранить бизнес на плаву, не уволив кого-либо из своих 35 сотрудников. 15 мая заведение вновь открыло двери, однако Хаттори до сих пор не знает, что его ждет в ближайшем будущем.

Как венский ресторан со звездой "Мишлена" пережил карантин

"У многих азиатских ресторанов проблемы начались еще в феврале, когда у клиентов коронавирус стал ассоциироваться с Китаем", - рассказывает Хаттори. Его японских закусочных это особо не коснулось, однако уже к началу марта венцы стали бояться выходить на улицу, и выручка упала в два раза.

Йодзи Хаттори

Когда 16 марта Австрия ввела карантин - раньше, чем другие европейские страны с аналогичным числом инфицированных коронавирусом - Хаттори предполагал, что это продлится лишь 2-3 недели. Многие заведения начали предлагать доставку своих блюд на дом, однако для Shiki - дорогого ресторана со звездой "Мишлена" - это не стало бы выходом. Владелец был вынужден его полностью закрыть. Благодаря правительственной схеме поддержки сотрудники Shiki получили компенсацию в размере 85 процентов от своей зарплаты.

Персонал теперь с радостью возвращается на работу - правда, Хаттори пока открыл только бар. По его словам, предлагать изысканную кухню в данный момент не имеет смысла, ведь половина его выручки традиционно приходится на иностранных гостей. "Среди наших клиентов обычно много туристов, а также людей, которые приезжают в Вену на конгрессы и конференции. Мы не имеем ни малейшего понятия, когда они возобновятся", - сетует бизнесмен.

Вена возвращается к нормальной жизни

На шумной венской площади Иппенплац - популярном месте встречи хипстеров - царит оживление. Если бы не официантки в прозрачных масках-экранах из органического стекла и с бутылками антисептика в руках, то картина ничем бы не отличалась от обычных выходных.

Работники австрийских ресторанов и кафе рады выходу из карантина

Летние кафе забиты людьми, наслаждающимися лучами майского солнца. При этом клиентов в масках можно увидеть лишь изредка. Согласно новым правилам, посетители должны закрывать рот и нос только при входе и выходе из кафе и ресторанов. После того как вас усадили за столик, маску можно снять.

Официантка в кафе Cafe Club International на Иппенплац сбилась с ног, но по-прежнему улыбается: она рада возможности снова выйти на работу. Не тяжело ли ей целый день работать в маске из оргстекла? "К этому можно привыкнуть. Мы все находимся в одинаковом положении и должны к нему приспособиться", - делится она.

Слишком мягкие ограничения?

Между тем некоторые работники ресторанного бизнеса опасаются, что существующих ограничений будет недостаточно, чтобы предотвратить новую волну коронавируса. Томас (имя изменено) работает в дорогом итальянском ресторане в престижном районе Вены. После введения карантина его уволили, однако в середине мая он все же смог вернуться на работу. Томасу удалось получил небольшое пособие от австрийской службы занятости. В то же время многие занятые в ресторанном бизнесе работают без договоров и не могут рассчитывать на социальные выплаты, рассказывает мужчина.

Некоторые австрийцы считают снятие ограничений преждевременным

В данный момент основной проблемой для Томаса является отсутствие должных мер безопасности на кухне ресторана, где в его обязанности входит приготовление салатов и холодных закусок. "Там невозможно соблюсти требуемую дистанцию в один метр от других работников. И коллеги не обязаны ходить в масках, если они не контактируют с клиентами", - сетует австриец.

Он говорит, что понимает логику австрийских властей, которые спешили снять ограничения, чтобы перезапустить экономику страны. Вместе с тем Томас твердо убежден в том, что для поваров и работников кухни, занимающихся приготовлением пищи, должны быть предусмотрены более строгие правила. Томас жалуется, что его работодатель даже не обеспечивает персонал антисептиком для рук.

Многим австрийским отелям грозит банкротство

По данным исследования Федеральной экономической палаты Австрии, до трети гостевых домов и отелей в стране в данный момент угрожает банкротство. Глава палаты Харальд Марер надеется, что теперь многие компании все же смогут этого избежать благодаря снятию ограничений и возвращению клиентов. Однако отели и рестораны, обслуживающие иностранных туристов, находятся в группе особого риска.

"Австрия является крайне популярным туристическим направлением, и во многих отелях и кафе до 95 процентов оборота приходится на иностранных туристов, - заявил Марер в интервью австрийской общественно-правовой телекомпании ORF. - Пока мы не поймем, когда туристы снова начнут путешествовать, открывать эти заведения не имеет смысла".

Пока же австрийцы не уверены даже в том, как долго продлится вновь обретенная свобода. Стоит ли ожидать второй волны коронавируса и еще одного локдауна? Смогут ли люди регулярно обедать вне дома? Как бы то ни было, владелец японского ресторана Йодзи Хаттори рад тому, что сейчас находится в Австрии. "Без всякого сомнения, на данный момент это одна из лучших стран для жизни", - резюмирует он.

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