Жизнь на пепелище: что стало с селами, пострадавшими от пожаров в Украине

В результате обширных пожаров на севере Украины сгорели тысячи гектаров леса и пострадали несколько деревень. Фоторепортаж DW из полесских сел Личманы и Магдин, которые не пощадил огонь.
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