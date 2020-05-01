Жизнь на пепелище: что стало с селами, пострадавшими от пожаров в Украине

На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

Погорельцы не теряют оптимизма

Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.