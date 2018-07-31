 Жестокость ФСИН, или Федеральная служба исполнения… пыток | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.08.2018

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Россия

Жестокость ФСИН, или Федеральная служба исполнения… пыток

Вскрылся новый случай пыток: в забайкальской колонии сотрудники ФСИН, расстроенные проигрышем российской сборной на ЧМ-2018, избили заключенных. Сергей Елкин о безнаказанности ФСИН.

Палач с татуировкой ФСИН читает жалобу на жестокость - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Елена Барышева


  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера (хотя, пожалуй, ее можно назвать и комнатой) в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн. евро. Корпус предназначен для 96 осужденных. Кроме камер, здесь оборудован также большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми балончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. Кстати говоря, в 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключеного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Хлеб немцы на обед не едят. Но добавки салата хватает на всех.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн-Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо опасные преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14 - 17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18 - 20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время сидел здесь.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. А в ней есть, например, фитнес-центр,

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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Али Феруз в "Немцова.Интервью": В тюрьмах Узбекистана насилуют дубинками и вырывают ногти

Контекст

ФСИН изучит жалобы на избиения в забайкальской колонии

Заключенные исправительной колонии в Забайкалье рассказали о массовых избиениях охранниками на следующий день после поражения сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018. (02.08.2018)  

Шесть сотрудников ФСИН подозревают в пытках в СИЗО-1 Владимира

Арестованный СИЗО-1 во Владимире убил подвергавшего его пыткам охранника. После этого суд рассмотрел многочисленные жалобы других содержавшихся в этом учреждении. (01.08.2018)  

Комментарий: Ярославская трагедия России

То, что случилось в колонии под Ярославлем, - увы, не исключение, а правило, считает российский журналист Константин Эггерт. (23.07.2018)  

Омбудсмен по Ярославской области о том, что делать пострадавшим от пыток

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)  

Пытки в российских тюрьмах: кто виноват?

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России. (24.07.2018)  

Эксперты: Тюрьма в России не перевоспитывает преступников, а калечит

Жестокое обращение с заключенными стало нормой в российских колониях и тюрьмах. Правозащитники считают, что система исполнения наказания должна быть не откорректирована, а в корне изменена. (07.04.2010)  

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Али Феруз в "Немцова.Интервью": В тюрьмах Узбекистана насилуют дубинками и вырывают ногти  

Почему тюрьма "штази" стала музеем  

Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения"  

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