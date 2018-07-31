Жестокость ФСИН, или Федеральная служба исполнения… пыток

Вскрылся новый случай пыток: в забайкальской колонии сотрудники ФСИН, расстроенные проигрышем российской сборной на ЧМ-2018, избили заключенных. Сергей Елкин о безнаказанности ФСИН.
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