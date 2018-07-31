Жестокость ФСИН, или Федеральная служба исполнения… пыток

Как выглядят немецкие тюрьмы

Фитнес для пенсионеров

Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. А в ней есть, например, фитнес-центр,