Жертвами урагана "Флоренс" на востоке США стали минимум пять человек

Жертвами урагана "Флоренс" на востоке США стали по меньшей мере пять человек. Как сообщает полиция в субботу, 15 сентября, в штате Северная Каролина погибли четыре человека, в том числе женщина и маленький ребенок, на дом которых обрушилось дерево. Еще одна женщина скончалась от сердечного приступа, так как машина скорой помощи не смогла приехать к ней вовремя из-за заваленной деревьями дороги. СМИ сообщают еще об одном погибшем мужчине.

В течение пятницы ураган, ранее охарактеризованный Национальным ураганным центром (NHC) как "крайне опасный", ослаб до тропического штурма. Несмотря на это, власти предупредили, что в отдельных районах штатов Северная и Южная Каролина до сих пор возможны штормовые приливы и затопления, которые представляют угрозу для жизни.

В ряде штатов объявлено чрезвычайное положение

Ранее в Северной и Южной Каролинах, штатах Виргиния и Мэриленд, а также в Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение. Власти призвали укрыться в безопасное место около 1,7 млн человек. В некоторых районах Северной Каролины из-за непогоды отключилась электроэнергия: без света остались более 760 тысяч человек.

По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), ожидается, что "Флоренс" в субботу продвинется вглубь страны, пройдя через восток Южной Каролины, а в начале следующей недели пойдет на север в направлении западных районов Южной и Северной Каролин.

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