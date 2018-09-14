 Жертвами урагана ″Флоренс″ на востоке США стали минимум пять человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.09.2018

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Мир

Жертвами урагана "Флоренс" на востоке США стали минимум пять человек

В Северной и Южной Каролинах, Виргинии, Мэриленде и Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение. Ураган ослаб до тропического штурма, но угроза для жизни не исчезла.

Последствия урагана Флоренс

Последствия урагана "Флоренс"

Жертвами урагана "Флоренс" на востоке США стали по меньшей мере пять человек. Как сообщает полиция в субботу, 15 сентября, в штате Северная Каролина погибли четыре человека, в том числе женщина и маленький ребенок, на дом которых обрушилось дерево. Еще одна женщина скончалась от сердечного приступа, так как машина скорой помощи не смогла приехать к ней вовремя из-за заваленной деревьями дороги. СМИ сообщают еще об одном погибшем мужчине.

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В течение пятницы ураган, ранее охарактеризованный Национальным ураганным центром (NHC) как "крайне опасный", ослаб до тропического штурма. Несмотря на это, власти предупредили, что в отдельных районах штатов Северная и Южная Каролина до сих пор возможны штормовые приливы и затопления, которые представляют угрозу для жизни.

В ряде штатов объявлено чрезвычайное положение

Ранее в Северной и Южной Каролинах, штатах Виргиния и Мэриленд, а также в Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение. Власти призвали укрыться в безопасное место около 1,7 млн человек. В некоторых районах Северной Каролины из-за непогоды отключилась электроэнергия: без света остались более 760 тысяч человек.

По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), ожидается, что "Флоренс" в субботу продвинется вглубь страны, пройдя через восток Южной Каролины, а в начале следующей недели пойдет на север в направлении западных районов Южной и Северной Каролин.

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    Автор: Александра Елкина


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