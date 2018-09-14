Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали десятки человек

Жертвами мощного тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали не менее 64 человек. По официальным данным, обнародованным в воскресенье, 16 сентября, 20 из них погибли в Кордильерском административном регионе на севере страны. В их числе - семья из шести человек из города Багио, чей дом засыпало в результате оползней, передает информагентство dpa. В провинции Нуэва-Виская также из-за оползня погибла семья в составе четырех человек. Еще один мужчина погиб в провинции Калинга в результате обрушения скалы.

В Таиланде местные СМИ сообщают о сильном наводнении, вызванном непрекращающимися дождями. В результате затопления пострадали восемь провинций королевства, на территории которых проживают около 60 тысяч человек.

В КНР опасаются сильнейшего в это году тайфуна

Между тем тайфун достиг китайского побережья. Метеослужба Китая присвоила ему высшую степень опасности, предупредив, что "Мангхут" может стать самым сильным тайфуном в КНР в этом году. По данным Немецкой метеослужбы, в аэропорту Гонконга зафиксированы порывы ветра со скоростью 156 км в час.

С китайского побережья эвакуированы десятки тысяч человек. В Гонконге отменены сотни авиарейсов, многие организации и учреждения временно закрылись, общественный транспорт работает в сокращенном режиме.

На востоке США бушует "Флоренс"

На востоке США жертвами тропического шторма "Флоренс", который привел к сильным затоплениям, стали 13 человек. Местные власти предупредили, что сильные проливные дожди в штатах Южная и Северная Каролина продлятся до понедельника.

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