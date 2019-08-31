Жертвами стрельбы в техасской Одессе стали не менее 5 человек

Стрельба на улицах города Одесса в штате Техас привела к человеческим жертвам. В результате трагедии погибли не менее пяти человек, говорится в сообщении городской полиции, размещенном в соцсети Facebook в субботу, 31 августа. По ее данным, еще 20 человек, включая как минимум троих полицейских, получили ранения. Нападавший был застрелен сотрудником полиции.

Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный ездит по городу, угнав автомобиль почтовой службы США, и стреляет в случайных людей. Полиция допустила наличие второго стрелка и призвала жителей соблюдать крайнюю осторожность.

Генпрокурор США Барр доложил Трампу об инциденте

Власти штата находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. "Мы не позволим ненависти и жестокости заполонить Штат Одинокой Звезды", - подчеркнул он.

Генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал о трагедии президента Дональда Трампа. По словам главы государства, задействовано Федеральное бюро расследований.

Стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне

3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 22 человека, в том числе восемь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией.

Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице в Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.

В свете двух массовых убийств в США Дональд Трамп призвал усилить контроль при продаже огнестрельного оружия, а через несколько дней выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.

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