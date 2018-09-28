Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали сотни человек

В результате двух землетрясений и вызванных ими цунами в Индонезии погибли несколько сотен человек. Как сообщили в субботу, 29 сентября, местные власти, в настоящее время число погибших составляет 384 человека. Не исключено, что оно может существенно возрасти. Многие здания полностью или частично разрушены, включая частные дома, торговый центр и мечеть.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, к 80 километрам к северу от города Палу на острове Сулавеси. Координация властями спасательных операций была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и близлежащим городом Дунгала, самым близким к эпицентру землетрясения, была оборвана.

Аэропорт Палу закрыт для самолетного сообщения, разрешение на посадку получают только вертолеты. В Палу проживают около 350 тысяч человек. В Индонезии, где проживают около 260 миллионов человек, регулярно происходят землетрясения. Во время одного из последних стихийных бедствий, произошедших на популярном у туристов острове Ломбок, который расположен к востоку от Бали, погибли более 500 человек.

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