 Жертвами атаки на больницу в Афганистане стали не менее 20 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2019

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Мир

Жертвами атаки на больницу в Афганистане стали не менее 20 человек

Ответственность за взрыв в больнице на юге Афганистана взяло на себя движение "Талибан". Ранее на востоке страны афганцы при поддержке США по ошибке нанесли удар по мирным жителям.

На месте взрыва в госпитале в Забуле, 19 сентября 2019 года

На месте взрыва в госпитале в Забуле, 19 сентября 2019 года

На юге Афганистана в результате нападения на больницу погибли не менее 20 человек, еще более 90 ранены. Трагедия произошла в городе Калате, столице региона Забуль утром в четверг, 19 сентября. Неизвестный совершил самоподрыв, находясь в припаркованном около здания грузовике. В числе жертв оказались пациенты, врачи и другие сотрудники больницы. Ее здание в результате взрыва было сильно разрушено.

Контекст

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"Мы уйдем в нужное время", - заявил Трамп об американской миссии в Афганистане. После теракта в Кабуле и отмены встречи в Кэмп-Дэвиде переговоры с "Талибаном" завершены. "Талибан" объявил о возвращении к джихаду. (10.09.2019)

Ответственность за нападение взяло на себя исламское радикальное движение "Талибан", которое заявило, что целилось в здание афганской спецслужбы, расположенное рядом с медицинским учреждением.

Воздушный удар при поддержке США убил мирных жителей

В ночь на 19 сентября афганские силовики при поддержке США совершили воздушную атаку в регионе Нангархар на востоке Афганистана. Ее целью было тайное убежище террористов из группировки "Исламское государство", но снаряд по ошибке попал в сельскую местность. В результате погибли не менее 30 мирных жителей, еще 40 пострадали. Эту информацию подтвердило Минобороны в Кабуле, в то же время США пока сообщения не комментировали.

В середине сентября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с талибами, которые находились уже в завершающей стадии. Это было вызвано нападением в Кабуле, в результате которого, в числе прочих, погиб и один американский солдат. После прекращения переговоров нападения боевиков "Талибана" резко участились.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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