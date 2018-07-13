 Женщин пустили в мужской клуб | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.07.2018

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Культура и стиль жизни

Женщин пустили в мужской клуб

Традиционные джентльменские клубы в Германии сдались под натиском эмансипированного цайтгайста.

Вилла Бонна

Пурпурный ковер ведет в главный салон трехэтажной виллы в престижном районе Франкфурта-на-Майне. Салон украшен деревянными панелями, старинными люстрами и оленьими рогами. Над мраморным камином висит портрет многовекового дуба. В импозантной вилле витает дух старины и традиций. Роскошными интерьерами вилла обязана своему хозяину - элитному мужскому клубу "Франкфуртское общество торговли, промышленности и науки"  или просто Frankfurter Gesellschaft. Общество было создано еще в 1919 году в подражание джентельменским клубам английских аристократов, в которых собирались расслабиться и пообщаться самые родовитые, влиятельные и богатые мужи из высшего общества.

Второй дом для богатых и знаменитых

Членские списки Frankfurter Gesellschaft держат в тайне, но известно, что Франкфуртское общество является вторым домом для глав крупных концернов и банков, имеющих свои штаб-квартиры в финансовой столице Германии. В богато обставленных залах виллы Бонна, названной так в честь построившего ее банкира Вильгельма Бонна (Wilhelm Bernhard Bonn), на протяжении чуть ли не целого столетия мужская элита Франкфурта расслаблялась, общалась, ужинала и внимала докладам, которыми ублажали ее личности ранга Альберта Эйнштейна и Ангелы Меркель.

В соответствии с традициями джентльменских клубов женщинам вход в эту виллу был разрешен только, если они сопровождали своих супругов, или, как в случае канцлера Германии, выступали в качестве приглашенного гостя с докладом.

Мужской диалог

"Как один жаркий уголек накаляет другой, как пожар разгорается от пожара, так учится и мужчина в беседе с мужчиной", - под таким девизом клуб выполнял одну из своих главных задач. Он обеспечивал своим членам комфортные условия для ведения "мужского диалога".  И так на протяжении 96 лет.

Дольше сопротивляться настырному цайтгайсту не получилось. В 2015 году клуб решил отказаться от принципа гендерной эксклюзивности и пустить в свои ряды женщин. Соответствующая поправка в устав была внесена по итогам голосования в порядке простой аккламации. Таким образом, последним из немецких элитных мужских клубов, которые есть также в Мюнхене, Гамбурге и Дюссельдорфе, общество Frankfurter Gesellschaft признало формальное равенство мужчин и женщин в современном эмансипированном мире.

Первой из женщин статус члена клуба получила бывший обер-бургомистр Франкфурта Петра Рот (Petra Roth). Еще когда она вступила в эту должность в 1995 году, в клубе вспыхнула страстная дискуссия о том, следует ли принимать в клуб женщину или же стоит пожертвовать преимуществами клубного общения с главным человеком в городе ради сохранения чистоты традиций. В конце концов, для мэра в юбке сделали исключение. Сегодня она является заместителем председателя общества Frankfurter Gesellschaft.

Петра Рот

Петра Рот

После корректуры устава в  2015 году еще несколько успешных бизнес-леди стали членами мужского клуба во Франкфурте.

Судебное разбирательство

Не всем, однако, понравился радикальный отход от многовековых традиций. Один  из членов подал на клуб в суд. По мнению арт-дилера Кнута Гюнтера (Knut Günther), женщины в клубе будут мешать мужчинам вести их "мужской разговор". Первый иск в районном суде потерпел неудачу. Кнут Гюнтер обратился с жалобой в вышестоящую судебную инстанцию.

Контекст

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Высший земельный суд Франкфурта в своем вердикте от 7 июля 2018 года признал правомерность изменения устава по процедуре открытого голосования. Таким образом, право женщин на членство в мужском клубе "Франкфуртское общество" было зацементировано. В судебном обосновании было указано на действующий устав общества, в котором "толерантное мышление и поведение" называется в качестве предпосылки для членства в клубе. Таким образом, по мнению суда, дискуссия об "открытии общества для лиц любого пола" фактически стала испытанием для самой организации на предмет соблюдения ее собственных "основополагающих ценностей".

Мальчишники и девичники для высшего света

Почему мужские клубы категорически против членства женщин? В ответ можно часто услышать слово "традиции". Этнолог Гизела Фелькер (Gisela Völker), исследующая глобальный феномен мужских клубов, ставит такой диагноз: "Мужская жажда власти и иерархия полов".

В вилле Бонна проходят, впрочем, не только великосветские "мальчишники".  Регулярно, только по другим дням, эксклюзивные мероприятия для успешных шефов в юбках проводят в вилле Международный женский клуб, Zonta и Cosmopolitan. Мужчинам, кстати, вход не воспрещен на эти эксклюзивные женские мероприятия и членство тоже разрешается. 

Любые клубы по интересам представляют собой идеальную среду для налаживания и поддержания контактов. Клубы для деловых и успешных людей, попасть в которые можно только по рекомендации и только с самого верха карьерной лестницы, в этом смысле не исключение. Время показало, что делить их по гендерному признаку уже не получается. А так ли уж это и надо? Ведь по сути своей они очень похожи.

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    Автор: Ольга Солонарь


 

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