Женщины в России стали чаще выходить на акции протеста. Почему?

В Сахаровском центре в Москве в четверг, 14 ноября, прошла дискуссия "Неполитическое" политическое: женщины в августовских протестах", в которой социологи, гражданские активисты и политики пытались разобраться, как изменилась роль женщины в политических протестах в России. Боятся ли россиянки выходить на митинги? И если нет, то готовы ли они держать плакат или молча стоять в стороне? Эксперты утверждают, что в 2019 году произошло много важных изменений, которые вывели женщин на улицы.

Сколько женщин участвуют в митингах и пикетах в России

По данным исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора", которые на встрече представила антрополог и старший научный сотрудник ИОН РАНХиГС Александра Архипова, до 2018 года на протестные акции выходило в среднем 65 процентов мужчин и только 35 процентов женщин. Например, на массовой акции на Сахарова 4 февраля 2012 года было лишь 27 процентов женщин.

Однако к осени 2019 года доля женского участия изменилась и составила уже 44 процента против 56 процентов мужчин. "За летний протестный цикл женщины нагнали десять процентов. Это очень много, - говорит Архипова. - Динамика существует, женщин становится больше, и на это не влияет согласованность или несогласованность акций. Кроме того, примерно с конца 2017 года женщины гораздо активнее выступают с собственными политическими заявлениями, чем это было раньше".

Участницы дискуссии в Сахаровском центре

Это можно видеть по числу женщин, которые выходили на акции с какими-то знаками протеста. Так, в 2017 году на мартовской акции оппозиционера Алексея Навального после фильма-расследования ФБК "Он вам не Димон" только 35 процентов женщин клеили на одежду и сумки наклейки, держали плакаты и растяжки. Причем это были либо школьницы, либо пенсионерки.

Но уже в 2018 году на протестах против реновации в Москве почти 40 процентов женщин стали выходить с символикой, причем многие из них были активными молодыми женщинами. "Понятно, что в борьбе против сноса хрущевок больше женщин. Просто им, как правило, важнее, где и как они живут", - прокомментировала муниципальный депутат Юлия Галямина.

Активистка и исследовательница современной культуры Анна Нижник призывает также не забывать о женщинах, которые не выходят на митинги, но ждут мужчин-активистов дома: "Кто стирает им носки и варит борщи, пока храбрые мужчины винтятся на площадях? Кто обслуживает того храброго революционера, когда он возвращается домой?". Нынешний социальный уклад в российских семьях сам по себе исключает женщин, которые могли бы тоже высказать свое мнение на протестах.

Динамика задержаний на митингах

Есть гендерные различия и в том, как в России наказывают за выход на несанкционированные властями акции. По словам Архиповой, однозначно реже, чем мужчинам, женщинам выносят административные приговоры в виде суток ареста. "Есть ли избирательность у омоновцев, кого хватать и сажать в автозак? Когда как. Хотя в целом они скорее кидаются на мужчину, так как ищут в толпе протестующих некую мифическую фигуру - законспирированного руководителя протеста".

Задержание во время акции протеста в Москве. Июль 2019

По словам Юлии Галяминой, раньше полиция знала, что если задерживаешь женщину около 30-40 лет, будут проблемы, потому что у нее, наверняка, маленькие дети. "А бабушек не брали, потому что у них слабое сердце. Но сейчас все изменилось - берут всех", - говорит Галямина.

Участницы дискуссии также отметили, что в России в целом растет число женщин в городском активизме. Но, как правило, они чаще оказываются на обслуживающих, организационных ролях и не рвутся в лидеры протеста. "Мы видим, что женщины и в Москве, и особенно в регионах, даже если организуют протесты, то не позиционируют себя как политиков. Среди женщин нужно развивать лидерство. Только через примеры люди меняют общество", - уверена Галямина.

Феминизм и протесты - есть ли связь?

Помимо летних протестов, связанных с предвыборной кампанией в Мосгордуму, в 2019 году прошла серия акций в поддержку сестер Хачатурян и в целом против домашнего насилия. Последние были организованы российскими феминистками. Значит ли это, что чем больше "женских" акций проходит в стране, то тем больше женщин готовы выходить на протесты с общей повесткой? Ответ, по мнению экспертов, неоднозначный.

"Я не стала бы здесь привязывать феминизм вообще, - говорит Галямина. - Например, в этом и прошлом году прошло два чисто женских митинга, связанных с политикой. Это марш матерей по делу "Нового величия" и акция по делу Насти Шевченко". По ее словам, далеко не все, кто вышел на такие протесты, поддерживали феминистскую мысль, но охотно откликнулись на поддержку материнства.

По мнению Анны Нижник, мировой опыт все же показывает, что такие движения - с одной стороны, за общие гражданские права, с другой - за специфические права определенных групп колеблются и перетекают одно в другое. В пример она приводит массовые протесты в Аргентине против насилия над женщинами заодно были завязаны на общие социальные требования. "Совпадение ли, что мобилизация, связанная с насилием над женщинами, наложилась на мобилизацию, связанную с правом на демократический выбор? Не думаю", - резюмировала эксперт.

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