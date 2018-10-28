 Женщине, помешавшей антисемитам в Берлине, вручена премия за мужество | Новости из Германии о Германии | DW | 29.10.2018

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Германия

Женщине, помешавшей антисемитам в Берлине, вручена премия за мужество

Учредители награды "За гражданское мужество" отметили поведение Янины Леви, благодаря которой нападавших удалось прогнать. Позже Леви выступила на суде как свидетельница.

Янина Леви

Янина Леви

Жительнице Гамбурга Янине Леви (Janina Levy) в понедельник, 29 октября, вручена берлинская премия "За гражданское мужество против правого радикализма, антисемитизма и расизма". Учредители награды особо отметили действия Леви, которая в апреле нынешнего года, став в столице Германии свидетельницей нападения на двух мужчин в кипах, не побоялась вмешаться в происходящее, благодаря чему нападавших удалось прогнать. Впоследствии Янина Леви выступила на суде в качестве свидетельницы.

Контекст

Среди бела дня в Берлине молодой араб достает ремень и бьет им человека в кипе. Главный редактор DW Инес Поль возмущена и всерьез обеспокоена проявлениями антисемитизма в Германии. (18.04.2018)

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики. (30.03.2018)

Премия "За гражданское мужество" учреждена Обществом "Мемориал уничтоженным евреям Европы", ее денежный эквивалент составляет 3000 евро. Вручение награды состоялось уже в девятый раз. Выступивший на церемонии 29 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал к более активной борьбе за демократию, подчеркнув необходимость "громко и отчетливо возражать обману и ложным обещаниям со стороны популистов".

 

В апреле 2018 года в берлинском районе Пренцлауэр-Берг трое мужчин напали на 21-летнего гражданина Израиля и его друга, гражданина ФРГ. Один из пострадавших заявил позднее, что надел кипу впервые, чтобы проверить, насколько безопасно носить этот головной убор в общественных местах.

На следующий день 19-летний сириец, избивавший израильтянина ремнем, сдался полиции. В июне суд признал его виновным в нанесении телесных повреждений и оскорблении и приговорил к 4 неделям ареста. Кроме того, суд распорядился на год установить надзор за его воспитанием.

Смотрите также:

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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