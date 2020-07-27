 Женщина-революция: Пина Бауш и танцевальный авангард | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.07.2020

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Культура и стиль жизни

Женщина-революция: Пина Бауш и танцевальный авангард

Она не просто преобразовала современный танец, но и создала новый жанр: танцевальный театр. Пина Бауш была больше, чем хореограф. Она была театр! 27 июля ей исполнилось бы 80 лет.

Театр Пины Бауш

27 июля 2020 года исполнилось 80 лет со дня рождения знаменитого немецкого хореографа Пины Бауш. Директор Театра танца в Вуппертале навсегда вписала свое имя в историю балета. Она ушла из жизни в 2009 году, но созданный ею театр жив. Артисты продолжают успешно выступать как в родном Вуппертале, так и далеко за его пределами.

Авангардист на сцене

Пину Бауш (Pina Bausch) трудно назвать хореографом в прямом смысле слова. Ее вещи работали и работают на пересечении жанров. Движение, танец сменяются разговорным повествованием, а иногда главным выразительным средством становится сама сцена, материал декораций или их расположение в сценическом пространстве.

Так же сложно обстоит дело и с музыкой. Для Бауш столь же естественно было обращаться к классическим формам и ставить, к примеру, "Весну Священную" Стравинского, как и использовать шлягеры, джазовую импровизацию, оперетту и даже комбинировать детские песни с музыкой парижского авангардиста-электронщика Пьера Анри. Но началось все, как это, впрочем, часто бывает у хореографов, с необыкновенно удачной танцевальной карьеры.

Пина Бауш

Пина Бауш

Первые увлечения - литература, музыка и танец. Уже ребенком она становится солисткой в детском балете города Вупперталя. А в 15 лет поступает в основанный Куртом Йоссом (Kurt Jooss) "Фолькванг-балет" в Эссене. Балет этот был частью знаменитой "Фольквангшуле" (Folkwangschule) - высшей школы, специализирующейся на музыке, живописи и театре.

В мрачноватой атмосфере шахтерского региона, где добрую треть населения составляли семьи иностранных рабочих, сама идея подобного учреждения казалась утопией. "Фольквангшуле" и была такой утопией, и атмосфера и идеи ее во многом повлияли на язык и выбор жанровых средств будущего хореографа.

От танца к постановке

По окончании "Фольквангшуле" Пина Бауш отправилась по стипендии немецкой службы академических обменов DAAD в США, где училась в Джульярдской школе, танцевала в компании Пола Санасардо и в New American Ballet. Казалось бы, карьера в Штатах начинала складываться самым удачным образом. Но тут бывший мэтр, Курт Йоос пригласил ее солисткой в только что основанный "Фолькванг-балет" в Эссене.

Сцена из балета Пины Бауш

После нескольких успешных танцевальных сезонов появились первые инсценировки. В 1969 году Пина Бауш завоевала первую премию на международном конкурсе хореографов в Кельне. В 1973 году после появления экспериментального балета "Nachnull" ее назначили главным хореографом в Вуппертале.

Настоящий успех пришел в 1974 году, когда в Вуппертале вышла хореографическая версия знаменитой оперы Глюка "Ифигения в Тавриде". Критики писали о лучшем спектакле года, но родная вуппертальская публика не сразу привыкла к странной хореографии: дело доходило даже до анонимных звонков с угрозами. В семидесятые годы страсти успокоились, Бауш постепенно собрала свою уникальную труппу. И поставила несколько спектаклей, прославивших ее на весь мир: "Кафе Мюллер", "Семь смертных грехов" по Брехту и Вайлю.

Возникновение жанра

Постепенно ее работа стала такой же визитной карточкой нового немецкого искусства, как музыка Штокхаузена (Karlheinz Stockhausen) или картины Герхарда Рихтера (Gerhard Richter). Газета Frankfurter Allgemeine назвала ее "самой важной статьей немецкого культурного экспорта". Но это не совсем верно. Пина Бауш не столько экспортировала, сколько вбирала в себя дух места, историю, культуру того места, где она работает, будь то Италия, Мексика, Португалия или немецкий Вупперталь.

Сцена из балета Пины Бауш

"Меньше всего я интересуюсь тем, как люди двигаются. Меня интересует, что ими движет", - в этих часто цитируемых словах Пины Бауш - не только ее философия, но и мировоззрение, и манифест многих поколений танцовщиков и хореографов, совершивших революцию в танце.

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    Автор: Анастасия Буцко, Габи Ройхер


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