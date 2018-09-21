Женщина погибла в результате циклона в Баварии

Штормовой циклон в Германии привел к человеческим жертвам.В результате падения дерева в федеральной земле Бавария в воскресенье, 23 сентября, погибла 78-летняя женщина. Несчастный случай произошел в кемпинге в общине Эбрах, сообщили представители полиции округа Верхняя Франкония, которого циклон достиг около 18 часов мск.

С этого момента экстренные службы получили около 300 звонков. В частности, в районе Пегница было временно остановлено движение по федеральной шоссейной дороге B2. Проезжая часть заблокирована сорванной с пивоваренного завода кровлей. В Поттенштайне ряд жилых домов повреждены упавшими деревьями.

В Эпфенбахе в земле Баден-Вюртемберг на автомобиль с пассажирами рухнуло дерево. Находившийся в салоне ребенок получил серьезные ранения, его отправили в больницу на вертолете. По данным полиции, остальные трое пассажиров не пострадали.

Нарушено железнодорожное и авиасообщение

Непогода привела к задержкам в железнодорожном и авиасообщении в ряде земель Германии. Это вызвано, в частности, многочисленными случаями падения деревьев на пути и провода, сообщили в пресс-службе немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) отменили десятки рейсов. Сотрудники воздушной гавани рекомендовали авиапассажирам планировать маршрут с учетом возможных проблем с транспортом.

140 тысяч чешских домов - без электричества

Между тем в Чехии сильный ветер привел к сбоям в подаче электроэнергии. По словам представительницы энергетической компании CEZ Сони Голингеровой, электричество отсутствовало в 140 тысячах зданий. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Раковник, где в результате падения деревьев рухнуло шесть столбов высоковольтной линии.

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