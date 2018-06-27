 Женщина, которой мы обязаны солнечными очками | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.06.2018

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Культура и стиль жизни

Женщина, которой мы обязаны солнечными очками

Заказывая новые очки, порадуйтесь их легкости и элегантности. И вспомните женщину, которой мы этим во многом обязаны, - немку Маргу Фаульштих.

Женщина на пляже

Всем, кто носит очки (вот, как, например, мне), особенно тяжело приходится летом, в отпуске. Обычные очки от солнца в этом случае - не защита для глаз, а одно мучение, ведь в них все видится не только темным, но и нерезким, расплывчатым. Что выручает, так это солнцезащитные очки с диоптриями. И хотя обычные очки появились в веке 13-м, а то и раньше, но солнцезащитные с линзами, корректирующими зрение, - меньше 50 лет назад.

Именем женщины, которая их изобрела, сегодня названо несколько улиц в Германии - в Веймаре, где она родилась, в Йене, где она начинала свою карьеру, и в Майнце, где сделала главные открытия в области физики и химии стекла.

Стремительная карьера

Марга Фаульштих (Marga Faulstich) родилась 16 июля 1915 года в Веймаре, но в школу пошла уже в Йене, куда перевели на работу ее отца. Еще в школе она проявляла большой интерес к естественным наукам, и после ее окончания ее взяли лаборанткой в известную фирму Schott, выпускавшую оптические устройства. Фирма считалась ведущим немецким производителем специальных линз и технических стекол. Карьера Марги Фаульштих была стремительной: очень скоро она стала техническим ассистентом, а к середине 1940-х годов возглавила научно-исследовательский отдел - единственная женщина в руководстве фирмы и одна из немногих вообще в Германии на таком посту. Жених Марги погиб на войне, и работа стала главным - если не единственным - смыслом ее жизни.

Марга Фаульштих

Марга Фаульштих

Ее специализацией были многофункциональные поверхностные покрытия - например, против бликов. Такие до сих пор используются в изготовлении витринных стекол. Еще одно направление - тонкие линзы для микроскопов и биноклей. Всего за свою жизнь Марга Фаульстих участвовала в разработке 300 различных типов оптических стекол. И более 40 специальных патентов носят ее имя.

Контекст

Ну разве можно представить себе хипстера без очков! Уважающий себя стиляга будет носить их даже при отличном зрении - вставив в оправу стекла без диоптрий. А какие очки в моде?

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Ну, а после окончания Второй мировой войны американцы перевезли ее и других специалистов фирмы Schott из советской оккупационной зоны в Западную Германию. В Майнце в 1952 году Марга Фаульштих снова смогла в полной мере продолжить свою работу.  В этом городе она прожила всю оставшуюся жизнь (она скончалась в 1998 году в возрасте 82 лет).

Очки для людей с большим минусом

Очкарики обязаны ей очень многими инновациями. Она сумела, например, сделать линзы для очков ультралегкими, а специальные покрытия - сверхтонкими. Причем, у ее ультралегких линз индекс преломления выше, чем у пластиковых. То есть при одинаковых диоптриях стеклянные (или минеральные, как их называют профессионалы) линзы тоньше, чем пластиковые. Они особенно рекомендуются людям с большим минусом: такие очки элегантнее, с опять-таки более тонкой и легкой оправой. А обычные линзы смотрелись бы жутко - как стекла иллюминаторов, как заметил один сатирик.

Благодаря Марге Фаульштих существенно тоньше и легче стали так называемые прогрессивные линзы, которые пришли на смену бифокальным. В прогрессивных - не два, а три поля коррекции зрения, которые при этом плавно переходят друг в друга. С такими очками легче, к ним гораздо быстрее привыкаешь. Кроме того, четкое зрение обеспечено в пределах практически всей линзы.

Ну, и, наконец, Марге Фаульштих, как было сказано уже в начале, мы обязаны солнцезащитными очками с диоптриями. Она разработала технологию сверхтонкого поверхностного покрытия, защищающего от ультрафиолетового облучения. И технология эта оказалась настолько дешевой, что крупные немецкие фирмы по продаже оптики нередко дают вам такие солнцезащитные очки практически бесплатно, если вы заказываете у них очки обычные.

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Многими из этих вещей мы пользуемся практически каждый день и не догадываемся, что их внешний вид разработали немецкие дизайнеры.  

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