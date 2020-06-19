Женское дело: в Москве в лютеранском соборе служит пастор-женщина

В московском лютеранском соборе Петра и Павла раз в месяц проводит богослужение Елена Бондаренко. Верующие приезжают на проповеди пастора-женщины со всей России.
В лютеранском соборе Петра и Павла в столице России раз в месяц службы проводит пробст Елена Бондаренко - старший пастор, возглавляющий общины в Центральной России. Под ее руководством восстанавливается религиозная жизнь лютеран в регионе. DW выяснила, каково быть женщиной-священником в РФ, и как на это реагируют прихожане.
"Никогда не думала, что стану пастором"
Под звон колоколов Кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла прихожане проводят дезинфекцию рук, кроме того у них измеряют температуру. Проход на службу - только в маске и перчатках. Скромная женщина небольшого роста уверенно проводит литургию. Священником в лютеранской церкви может стать любой верующий независимо от пола.
Родившаяся в Самаре Елена Бондаренко признается, что никогда не думала, что станет пастором. В возрасте 9 лет она была крещена в православной церкви в Самаре. Елена говорит, что главное - сам факт крещения, неважно в какой церкви, да и выбора в советские годы не было: лютеранская кирха в Самаре была закрыта. Предки Елены из Нидерландов, отец и дед придерживались лютеранской веры. С материнской стороны все родственники православные.
Родители, продолжает Бондаренко, не были сильно верующими и не вдавались в детали различий между разными христианскими конфессиями: "В лютеранской церкви были хорошие проповеди, со временем появилось много друзей из общины. В нашей семье не было никаких проблем во взаимопониманиях между родственниками, относившими себя к различным конфессиям".
В 2001 году Елена Бондаренко была конфирмирована, прошла обряд сознательного исповедания веры - в уже открывшейся лютеранской церкви в Самаре. После окончания учебы и аспирантуры в Самарском госуниверситете по специальности филолог-германист девушка сначала помогала переводить с английского и немецкого в Теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви под Санкт-Петербургом, а потом прошла курс теологии в этом учебном заведении.
Пробст Бондаренко часто представляется как секретарь
Сейчас преподает там библейские дисциплины, в семинарии же она и стала пастором. Сегодня пробст Бондаренко отвечает за все общины, которые располагаются в Центральной России, занимается административной работой и проводит богослужения. В ее руках возрождение религиозной жизни лютеран в разных городах региона: восстановление храмов, поиск финансирования, да и просто хозяйственная деятельность.
"Например, в Ярославле церковь пришлось восстанавливать из руин. Сначала мы нашли пастора для общины, потом с большим трудом вернули здание кирхи в собственность, провели ремонт. Хозяйственная деятельность отнимает много сил, - рассказывает Елена. - А самое интересное для меня - это ведение библейских предметов в семинарии".
Женщину-священника в России встретишь нечасто. Чтобы не смущать собеседника, например, когда спрашивают род деятельности, пробст Бондаренко представляется как секретарь: "У меня есть еще вторая профессия - это референт по внешне церковным связям. Секретарь звучит понятно, вопросов у собеседника не возникает". Елена отвечает за общение лютеранской церкви с другими конфессиями. "Ни в Русской православной церкви (РПЦ), ни в Римско-католической женщин-священников нет. Мы в диалоге с традиционными церквями. Каждая имеет свои особенности, и они не навязываются другим", - подчеркивает пастор.
"Есть вопросы, которые можно обсудить только с женщиной"
Какого-то специального обращения к священнослужителю в лютеранстве нет. Пробст Бондаренко просит называть ее просто Еленой Михайловной. По имени отчеству к ней обращаются и прихожане, в том числе программист Иван Смирнов. В лютеранскую церковь парень пришел совсем недавно.
"Четыре года назад начал самостоятельно изучать историю религии, конфессии в христианстве. Гуляя по городу увидел этот храм, зашел посмотреть, потом пришел на службу. Сперва появились знакомые, потом друзья, - делится Иван. - То, что в общине пастор - женщина, явилось одной из причин, почему я остался. Это очень демократично и современно".
Сейчас молодой человек стал активным членом общины, каждое воскресенье на службе поет в хоре. А на органе в Кафедральном соборе Петра и Павла играет аспирант Московской консерватории Ирина Шашкова-Петерсон, впервые переступившая порог лютеранского храма 10 лет. "Есть вопросы, которые можно обсудить только с женщиной-священником, а не мужчиной", - сказала Ирина DW.
Возрождение лютеранской общины началось в 90-е
Служба в соборе проходит на русском языке, но часть молитв произносится на немецком. Исторически собор Святых апостолов Петра и Павла относился к немецкой общине. Здание церкви было построено в начале ХХ века, после революции службы запретили. "В 1937 году собор передали под кинотеатр "Арктика", а затем студии "Диафильм". Храм было не узнать: снесен шпиль, интерьер был полностью уничтожен", - рассказывает Елена Бонадренко.
В 90-е пошло возрождение общины, церковь вернули верующим, началась ее реставрация. Имеющие немецкие корни москвичи Александр и Елена Брауэр ходят на службы в собор Петра и Павла с той поры, он восстанавливалась буквально на их глазах.
"Когда стала организовываться община, я работал неподалеку. Верующие собирались на втором этаже в небольшом зале. Поначалу приезжали пасторы из Германии, со временем их сменили наши соотечественники, - вспоминает Александр. - В 2000-е реставрация завершилась. А в 2010 году был полностью восстановлен шпиль".
"С РПЦ не пересекаемся, у каждого свои прихожане"
Одновременно с реставрацией здания собора шло восстановление религиозной жизни московских лютеран. До карантина каждое воскресенье на службу собирались 500 человек, в праздники - в два раза больше. Елена Бондаренко отмечает, что прихожан с каждым годом становится все больше. Люди узнают о церкви, когда посещают здесь концерты органной музыки. В воскресенье приходят посмотреть, как выглядит богослужение, ради которого сочиняли свои органные шедевры великие композиторы.
При этом ни о какой конкуренции с РПЦ речь не идет. "У нас одна большая церковь на всю столицу. Но она не идет ни в какое сравнение с огромным количеством православных храмов по всей Москве. Наши интересы с РПЦ не пересекаются, у каждого свои прихожане", - указывает пробст Бондаренко.
Из-за коронавируса два месяца верующих в церкви не было, службы проходили онлайн. Сейчас на богослужения в храме собираются всего несколько десятков человек. Елена Бондаренко уверена, что самоизоляция и карантин - это дополнительный повод для личного общения человека с Богом.
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