Жена Нетаньяху выплатит в казну Израиля 14 000 евро

Сара Нетаньяху, жена израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, должна выплатить в израильскую казну эквивалент почти 14 тысяч евро за заказ дорогостоящих блюд. Соответствующее соглашение между самой Нетаньяху и генпрокуратурой страны было достигнуто в среду, 12 июня. Как следует из обвинительного заключения, Сара Нетаньяху преднамеренно вопользовалась неосведомленностью сотрудников канцелярии премьер-министра.

В обвинении в адрес Сары Нетаньяху говорится, что в промежуток с 2010 по 2013 годы она десятки раз заказывала дорогие блюда общей суммой в 43 тысячи евро, хотя в доме политика работал личный повар, чьи услуги оплачивались из госбюджета. Деньги на оплату еды были получены из канцелярии премьер-министра.

Жена израильского премьер-министра неоднократно заявляла о своей невиновности. Ее адвокаты указывали, что еда заказывалась третьими лицами "вопреки желанию Сары Нетаньяху", а к услугам повара прибегали только по официальным поводам, но не для личных нужд семейства Нетаньяху. Надзорные службы еще в 2015 году сообщали о высоких расходах в семействе премьер-министра.

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