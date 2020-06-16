 Жена блогера Тихановского продолжит участие в выборах | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.06.2020

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Беларусь

Жена блогера Тихановского продолжит участие в выборах

Несмотря на анонимные угрозы, в том числе в адрес ее детей, Светлана Тихановская решила продолжить свою избирательную кампанию.

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская

Жена известного белорусского блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская - пока не собирается отказываться от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщает во вторник, 16 июня, белорусское онлайн-издание Tut.by.

"Да, я буду принимать участие в выборах", - цитирует ее издание. "По крайней мере, первый этап мы должны пройти. Как там дальше будет, я не могу обещать, но подписи мы должны собрать и сдать. Столько, сколько сможем",- добавила Тихановская.

По данным Tut.by, в настоящий момент Светлана Тихановская находится в избирательной комиссии в Гомеле, где сдает подписи за свое выдвижение.

Угрозы в адрес Светланы Тихановской

Ранее в тот же день Светлана Тихановская рассказала журналистам, что получила по телефону анонимные угрозы, в том числе в адрес своих детей, и поэтому размышляет о том, чтобы отказаться от участия в выборах президента Беларуси.

"Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Я думаю, что мой выбор будет очевиден", - заявила Светлана Тихановская в этой связи.

Ожидается, что выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Популярному в стране блогеру Сергею Тихановскому отказали в регистрации инициативной группы для выдвижения его кандидатуры, так как в период подачи документов он находился под арестом. Светлана Тихановская указала мужа в качестве руководителя ее инициативной группы.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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