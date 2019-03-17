 ″Желтым жилетам″ запретили протестовать на Елисейских полях | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2019

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Европа

"Желтым жилетам" запретили протестовать на Елисейских полях

Накануне очередного марша "желтых жилетов" Эмманюэль Макрон мобилизовал антитеррористическое подразделение армии, а муниципальные власти объявили о запрете выступлений в отдельных районах некоторых городов.

Уличные беспорядки во время протестов желтых жилетов в субботу, 16 марта

Уличные беспорядки во время протестов "желтых жилетов" в субботу, 16 марта

Из-за опасений новых беспорядков во время запланированного на субботу, 23 марта, 19-ого по счету еженедельного выступления "желтых жилетов" парижская префектура полиции 22 марта запретила проведение демонстраций на Елисейских полях, а также перед Елисейским дворцом и зданием Национального собрания.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон своим указом мобилизовал антитеррористическое подразделение армии, призванное оказать помощь полиции при обеспечении порядка во время акций протеста, а парижская префектура запретила ношение во время демонстраций любых видов оружия или предметов, которые могут быть использованы в таком качестве, а также масок, шапок и шарфов, скрывающих лицо.

Вандализм во время протестов "желтых жилетов"

Поводом для введения усиленных мер безопасности стали уличные беспорядки, устроенные участниками марша "желтых жилетов" в прошедшие недели, Так, в прошлую субботу, 16 марта, были разгромлены и частично сожжены несколько магазинов в районе Елисейских полей, а полиция задержала 240 человек.

В результате этого инцидента префект парижской полиции Мишель Дельпюш потерял свою должность, его преемником стал Дидье Лаллемент.

Частичные запреты на проведение демонстраций были вынесены и в других городах Франции. В Ницце местные власти надеются таким образом избежать беспорядков накануне визита президента Китая Си Цзиньпина, запланированного на воскресенье, 24 марта.

В Тулузе активистам будет запрещено собираться на центральной площади Капитолия во время с полудня до 21 часа, сообщает префектура города. За четыре месяца, прошедшие со времени первой демонстрации "желтых жилетов" в ноябре 2018 года, в этом районе города регулярно происходили вспышки насилия, которые приводили к порче имущества и большому количеству пострадавших.

Армия поможет полиции обеспечить безопасность во время протестов

Решение задействовать армию для предотвращения беспорядков во время протестов Эмманюэль Макрон обосновывает стремлением защитить общественные здания от вандализма. Однако французская оппозиция жестко критикует президента, указывая, что тем самым он, по сути, приравнивает гражданских активистов к террористам.

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Как сообщает агентство AFP, во время демонстраций "желтых жилетов" в субботу, 16 марта, в рядах активистов находилось немало одетых в черное мужчин, скрывающих свое лицо. По информации агентства, они были причастны к произошедшим во время марша погромам.

Против чего выступают "желтые жилеты"

Активисты движения "желтых жилетов" впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами вандализма.                                    

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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    Автор: Никита Баталов


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