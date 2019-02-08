 ″Желтые жилеты″: 13-й раунд протестов начался со столкновений | Новости из Германии о Европе | DW | 09.02.2019

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Европа

"Желтые жилеты": 13-й раунд протестов начался со столкновений

В центре Парижа фотографу, занимавшемуся съемкой "желтых жилетов", в результате детонации светошумовой гранаты оторвало кисть. Акции протеста проходят также в Бордо, Тулузе и Нанте.

Протесты желтых жилетов в Париже (фото из архива)

Протесты "желтых жилетов" в Париже (фото из архива)

Активисты "желтых жилетов", выходящие в знак протеста на улицы тринадцатую неделю подряд, вступили в субботу, 9 февраля, в столкновения с полицией в районе здания Национального собрания на левом берегу Сены, напротив площади Согласия. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Несмотря на беспорядки, колонна митингующих продолжила движение в сторону здания Сената на востоке Парижа.

Как передает агентство AFP со ссылкой на очевидцев, один из собравшихся получил тяжелую травму из-за детонации светошумовой гранаты. В результате взрыва ему оторвало кисть, после того как он попытался оттолкнуть летящий в его сторону снаряд рукой.

По предварительным данным, пострадавший - фотограф, спасатели оказали ему помощь на месте, после чего увезли в больницу.

Контекст

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Всего в столице Франции 9 февраля запланированы четыре манифестации. Акции протеста также заявлены в Бордо, Тулузе и Нанте. На этот раз активисты выступали против планов властей ужесточить законодательство, касающееся проведения акций протеста и предусматривающее серьезные наказания для демонстрантов, скрывающих свои лица.

В последнее время численность митингующих пошла на спад. По данным МВД страны, в минувшую субботу на улицы вышли около 58,600 тыс. протестующих, сами активисты говорили о 116 тыс. демонстрантов. На начало протестов - в ноябре 2018 года - число манифестантов достигало 280 тыс.

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    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

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    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

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    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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