"Желтые жилеты", российские тролли и Макрон - что известно, а что - нет

Во Франции в минувшие выходные продолжались протесты "желтых жилетов", хотя число участников заметно сократилось. До этого в американской и британской прессе появились сообщения о том, что российские интернет-тролли пытались "разогреть" эти протесты. При этом якобы имела место и дезинформация - сделанные в другое время фотографии, появившиеся в соцсетях. Правительство в Париже заявило, что проверяет эти сообщения, но от обвинений пока воздерживается.

В качестве одного из доказательств того, что российские тролли пытались повлиять на протесты во Франции, в англоязычных СМИ упоминается информация неправительственной организации из США - German Marshall Fund (GMF). Ее инициатива Alliance for Securing Democracy уже несколько лет ведет мониторинг аккаунтов в микроблоге Twitter, которые якобы распространяют российское влияние в Сети. Так вот среди этих аккаунтов тема "желтых жилетов" под хэштегом (#giletsjaunes) в течение первой недели декабря была самой популярной. И это главный вывод. Но чтобы понять и оценить, что это значит, нужно знать детали.

Что за проект Hamilton 68

Проект Hamilton 68, которым занимается Alliance for Securing Democracy, декларирует своей задачей разоблачение и освещение фактов российской пропаганды. Главный инструмент, используемый для этой цели, - дашборд, информационная панель, на которой в реальном времени можно следить за активностью около 600 подозрительных аккаунтов в Twitter, в частности, за хэштегами, темами и источниками, которые они используют. Какие это аккаунты, не разглашается. На сайте указаны три условные группы: открыто пророссийские или связанные с государством РФ аккаунты, "фабрики троллей" в самой России и за ее пределами, а также люди по всему миру, которые, сознательно или нет, "усиливают" российские темы. Среди источников их твитов почти всегда есть российское иновещание - RT и Sputniknews.

Протесты "желтых жилетов" в Париже

Связаны ли эти аккаунты с Францией и могут ли повлиять на протесты "желтых жилетов"? Как рассказал в беседе с DW Брет Шефер, эксперт по социальным сетям в German Marshall Fund, обычно в сообщениях этих аккаунтов речь идет о внутренней политике США. По его мнению, вызванный "желтыми жилетами" резонанс - "необычный", но не более того. "Важно подчеркнуть, что наблюдаемые нами аккаунты публикуют в Twitter материалы для англоязычной публики, - говорит Шефер. - Поэтому было бы неправильно предполагать, что эти аккаунты каким-то образом влияют на протесты во Франции или вдохновляют их".

Он отметил, что проект Hamilton 68 не следит за социальными сетями во Франции. "Мы не видели доказательств того, что эти аккаунты распространяют в Twitter лживую информацию (fake news) или манипулированные фотографии", - говорит Шефер. По его словам, речь идет о поддержке определенных тем - дискредитации Запада и изображении "либеральной демократии в негативном свете".

Каковы попытки влияния РФ?

Эксперты, опрошенные DW, считают, что Россия пытается оказывать влияние на общественное мнение, но это происходит, скорее, через СМИ, такие как RT и Sputniknews. По их мнению, во Франции такое влияние является ограниченным. "Что касается "желтых жилетов", то я думаю, что российскую информационную активность не стоит воспринимать как инструмент для мобилизации новых активистов, усиления насилия или самого движения, - сказал DW Максим Одине, эксперт Французского института международных отношений (IFRI). - Российские публикации нацелены на то, чтобы усилить поляризацию общественной дискуссии и повлиять на восприятие движения во Франции и за границей". По его мнению, это происходит путем продвижения тезиса о "глубоко расколотой стране на грани гражданской войны".

Эмманюэль Макрон

Похоже оценивает ситуацию и живущая во Франции политолог из РФ Татьяна Становая. Она полагает, что Россия "использует слабость" французского президента Эмманюэля Макрона, чтобы "раскрутить тезисы о загнивающей Европе, кризисе демократии, растущих настроениях против истеблишмента". "Но говорить, что это оказывает серьезное влияние, я бы не стала", - отмечает Становая. По ее словам, в материалах французской службы телеканала RT не всегда пропорционально освещается насилие со стороны полиции и демонстрантов, с перевесом в сторону полиции. При этом Становая считает, что это подпадает под свободу слова, а у французов есть другие источники новостей.

Подробности "французской операции"

Основная мишень деятельности российских троллей в социальных сетях во Франции - президент Макрон, а не "желтые жилеты" сами по себе, предположил в беседе с DW Бен Ниммо, эксперт по информационной безопасности в американском аналитическом центре The Atlantic Council. В конце ноября Ниммо опубликовал статью о том, что он считает "французской операцией" российских интернет-троллей.

Речь идет о событиях, произошедших незадолго до протеста "желтых жилетов" и не связанных с ними. Но они подкреплены фактами и напрямую касаются Франции. В данном случае в фокусе оказался не Twitter, а Facebook и Instagram.

Скриншот удаленных аккаунтов из статьи Бена Ниммо о "французской операции"

Эта история всплыла как побочный эффект действий американских спецслужб, которые хотели предотвратить возможное вмешательство в выборы. В начале ноября, незадолго до промежуточных выборов в США, ФБР проинформировало Facebook о нескольких подозрительных аккаунтах, следы которых ведут за границу. Речь шла об аккаунтах как самой социальной сети, так и принадлежащей ей платформы Instagram. По итогам проверки Facebook пришел к выводу, что речь идет о, как сказано в официальном сообщении Сети, "скоординированном неаутентичном (ненастоящем) поведении". "Это означает, что ни один из этих аккаунтов не принадлежит людям, за которых они себя выдают, и что они взаимодействуют между собой", - говорит Ниммо. В результате компания удалила 99 аккаунтов в Instagram, 36 аккаунтов и шесть страниц в Facebook.

Бен Ниммо вместе с коллегами смог их частично восстановить. Большинство были англоязычными, за исключением 12 аккаунтов в Instagram на французском языке. По данным Facebook, у них было около 76 тысяч подписчиков, из них 12 400 - непосредственно во Франции.

Большинство аккаунтов были созданы в середине 2017 года. "Французские аккаунты как будто бы представляли людей самого разного типа: один казался националистом, другой - ультра-коммунистом, иные - женщины африканского происхождения", - рассказывает Ниммо. По его словам, большинство из них были "безобидными", но пять аккаунтов атаковали президента Франции. Один из примеров - фотомонтаж, на котором Макрон изображен как погонщик рабов.

"Подорвать доверие к Макрону"

Facebook не указывает, кто стоит за удаленными аккаунтами. "Эта попытка может быть связана с "Агентством интернет-исследований" (компания из Санкт-Петербурга, которую в СМИ называют "фабрикой троллей" - Ред.), но Facebook не берется сказать однозначно. Бен Ниммо говорит, что есть "вероятность" того, что эти аккаунты велись "с территории России". По его оценкам, речь может идти об "операции" в начальной стадии, цель которой - Макрон. "Это выглядело как попытка подорвать доверие к нему и вызвать отторжение у как можно большего количества людей", - говорит Ниммо.

Небольшое количество аккаунтов он объясняет начальной стадией операции и языковыми ограничениями, мол, у России не так много специалистов, готовых "целый день публиковать ерунду в интернете" на французском языке. По словам Ниммо, в случае с США Россия начала прицеливаться (пытаться влиять на избирателей через соцсети. - Ред.) к президентским выборам в США 2016 года за два с половиной года до их проведения. Поэтому, по его словам, похожую, хотя и значительно меньшую по масштабам "французскую операцию" нужно рассматривать в широком контексте. "Речь не о "желтых жилетах", у таких операций, как правило, долгосрочная мишень", - говорит Ниммо. Он уверен, что эта "мишень" - Макрон. Эксперт напомнил, что избирательный штаб Макрона в 2017 году выступал в адрес России с обвинениями в распространении ложной информации о нем. Москва тогда отвергла эти обвинения.

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