 ″Желтые жилеты″ вновь громят Париж | Новости из Германии о Европе | DW | 16.03.2019

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Европа

"Желтые жилеты" вновь громят Париж

На Елисейских полях в Париже, где проходила акция "желтых жилетов", разгромлены витрины престижных магазинов, разорены рестораны, выгорело несколько газетных киосков, огонь перекинулся на жилое здание.

Paris Gelbwesten Protest Ausschreitungen Plünderungen (AFP/Getty Images/Z. Abdelkafi)

Очередная, 18-ая по счету, акция протеста "желтых жилетов" в Париже сопровождалась в субботу, 16 марта, вспышками насилия. Как передает радиостанция Europe 1, порядка 82 человек арестованы, еще около 11 получили легкие ранения.

С самого утра митингующие начали стекаться к площади Шарля де Голля и Триумфальной арке близ Елисейских полей.

Протестующие съехались из разных районов Франции, многие специально для участия в акции прибыли на выходные в Париж. Часть демонстрантов принесла с собой светоотражающие жилеты, другие облачились в темные куртки с капюшонами и маски.

Акция протеста вскоре переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Как видно на транслируемых с места событий кадрах телеканала BFMTV, часть демонстрантов попыталась перевернуть фургон Национальной жандармерии, еще несколько групп принялись возводить баррикады.

Погромы магазинов и ресторанов

Спустя несколько часов правонарушители начали громить витрины магазинов известных марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а также рестораны, включая одно из самых известных гастрономических заведений Парижа - Le Fouquet's. Кроме того, полностью выгорело несколько газетных киосков и автомобилей.

По последним данным, огонь перекинулся с фундамента одного из зданий, где располагался банк, на верхний, жилой, этаж. В ходе экстренной операции спасатели эвакуировали из одной из квартир мать с ребенком.

Против экономической политики Макрона

Протесты движения "желтых жилетов", которые вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целомпротив реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

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    Автор: Никита Баталов


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