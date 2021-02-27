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Жанна Немцова

Жанна Немцова - журналистка и общественный деятель, С августа 2015 года репортёр русской редакции Deutsche Welle и ведущая телепрограммы Немцова "Интервью".

Журналистскую карьеру начинала в 2007 году на телеканале РБК-ТВ приглашённым экспертом, затем стала обозревателем и ведущей программы "Рынки". С 2012 года вела программы "Глобальный взгляд", "Финансы под контролем", "Финансовые новости", интервьюировала гостей студии. Покинула Россию в июне 2015 года, после убийства ее отца Бориса Немцова и угроз через социальные сети в свой адрес, Ведущая еженедельной авторской программы на DW "Немцова. Интервью". Гости известные политики, видные общественные деятели из России и Европы. Является создателем благотворительной организации "Фонд Бориса Немцова за свободу".

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 27, 2021: People lay flowers at the site of Boris Nemtsovs assassination on Bolshoi Moskvoretsky Bridge near Red Square to mark the 6th anniversary his death. Politician and opposition activist Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F7E17

В шестую годовщину убийства Бориса Немцова по всему миру проходят акции в его память 27.02.2021

В Москве прошла церемония возложения цветов на место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Полиция не мешала проведению акции.
Mai 2018 in Straßbourg Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

ЕСПЧ коммуницировал дело об убийстве Бориса Немцова 06.07.2020

Дочь убитого политика Бориса Немцова - Жанна обратилась в Европейский суд по правам человека в 2015 году. Ее защита считает убийство Немцова политическим, а его расследование - неэффективным.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ посмертно дело против России 23.06.2020

В деле, которое Юрий Лужков выиграл в 2009 году, были нарушены права Бориса Немцова, "Коммерсанта" и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ, считает Европейский суд по правам человека.

Как Жанна Немцова путешествовала из России в Германию в условиях пандемии (11.06.2020) 11.06.2020

Дочь убитого оппозиционера Жанна Немцова проживает в Германии. Однако острую фазу пандемии она провела в России. Жанна рассказала, как лучше всего добраться оттуда в Бонн. А также - о "ковид-диссиденте" Лукашенко, вежливых российских пограничниках и опасностях, подстерегающих путешественников.

Протесты против расизма и беспорядки в США: Трамп грозит привлечь военных. DW Новости (02.06.2020) 02.06.2020

Во многих городах США действует комендантский час. Его ввели из-за беспорядков. Дональд Трамп назвал их внутренним терроризмом и угрожает ввести армию. Между тем, в США продолжаются и мирные протесты против расизма.

Союз Путина и Эрдогана трещит по швам: Европу накроет волна беженцев из Сирии? DW Новости (28.02.20) 28.02.2020

Также в выпуске: Марш Немцова - первая за долгое время протестная акция, на которую было получено разрешение московских властей.

Eröffnung des Boris Nemzow PLatzes in Prag. Autor: Nikita Batalov, DW, 27.02.2020

Как в Праге появилась площадь Бориса Немцова: сигнал для властей РФ 27.02.2020

В Праге увековечили память убитого пять лет назад российского политика Бориса Немцова. В честь него была переименована площадь у посольства РФ. Событие не обошлось без провокаций. Репортаж DW.

В Праге открыт памятник Борису Немцову и площадь названа его именем (27.02.2020) 27.02.2020

К 5-летию убийства Бориса Немцова в Праге именем российского политика назвали площадь, где расположено и посольство РФ. Теперь адрес диппредставительства - площадь Бориса Немцова,1.
Veitsdom und Prager Burg, Hradschin, Prag, Tschechien / St.-Veits-Dom | Verwendung weltweit

Дочь Немцова приветствует решение властей Праги увековечить память ее отца 25.02.2020

В Праге появилась площадь Бориса Немцова. Подобные инициативы, которые в некоторой степени воздействуют и на власти в России, есть и в других городах, напомнила дочь политика в беседе с DW.

Газ в обход Украины: немцы строят продолжение "Северного потока - 2". DW Новости (28.11.2019) 28.11.2019

Москва и Киев спорят об условиях продолжения транзита. Пока разрешить конфликт не удалось. В Москве надеялись на то, что Киев откажется от финансовых претензий. Но даже если им и удастся договориться, после введения в строй трубопровода "Северный поток - 2" крупнейшим транзитером российского газа станет Германия. В ФРГ уже вовсю строят ответвление трубопровода - магистраль Eugal.
Nemtsova. Interview mit James Gilmore, Botschafter der USA in OSCE Schlüsselwörter: Russland, Ukraine, Politik, Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 22.11.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Wien, Österreich

Посол США при ОБСЕ: Имидж России и Путина нуждаются в улучшении 27.11.2019

Джеймс Гилмор, посол США при ОБСЕ, заявил в интервью Жанне Немцовой, что Путин ведет агрессивную внешнюю политику, а захват Крыма стал предупреждающим знаком, например, для стран Балтии.
Die Beschreibung: Nemtsova. Interview mit Polina Ossetinskaya, russische Pianistin Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft, Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova Wann wurde das Bild gemacht? 20.09.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Budva, Montenegro

Полина Осетинская: "Остается уповать только на то, что меня не убьют в темном подъезде" 23.10.2019

Пианистка уверена, что государство не может не считаться с общественным мнением и что за осужденных за участие в акциях простеста надо вступаться всем.

Сергей Лагодинский: Политическая роль Европарламента растет (10.07.2019) 10.07.2019

В мае был избран новый Европарламент. В его состав вошел и Сергей Лагодинский из немецкой партии "зеленых". Первый выходец из России, ставший депутатом Европарламента от Германии, в проекте "Немцова. Интервью".

Путина и Медведева катастрофически изменила несменяемая власть: Игорь Юргенс в "Немцова.Интервью" 26.06.2019

Глава Института современного развития Игорь Юргенс рассказал Жанне Немцовой о работе с Медведевым, дружбе с Кудриным и инвестиционном климате в России.
Nemtsova. Interview mit Ljubov Sobol, die Russische Politikerin Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview

Любовь Соболь: Мэрия мешает мне вести кампанию на выборах в Мосгордуму 19.06.2019

Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы.
12.6.2019, Bonn, Deutschland, Der Boris-Nemtsov-Preis wurde der russischen Aktivistin Anastasia Shevchenko verliehen. Die Stiftungen ehrten Shevchenko für ihren Einsatz für ein freies, demokratisches und die Menschenrechte achtendes Russland. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Der Preis ist benannt nach dem ehemaligen russischen Oppositionellen Boris Nemtsov, der 2015 in Sichtweite des Kremls ermordet wurde. Vladislava Shevchenko, die jüngste Tochter von Anastasia Shevchenko, nahm den Preis stellvertretend für ihre unter Hausarrest stehende Mutter entgegen.

Анастасию Шевченко наградили премией Фонда Бориса Немцова 12.06.2019

Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом. Вместо нее на церемонию награждения прилетела из Ростова-на-Дону 15-летняя дочь Влада.
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