Жанна Немцова - журналистка и общественный деятель, С августа 2015 года репортёр русской редакции Deutsche Welle и ведущая телепрограммы Немцова "Интервью".
Журналистскую карьеру начинала в 2007 году на телеканале РБК-ТВ приглашённым экспертом, затем стала обозревателем и ведущей программы "Рынки". С 2012 года вела программы "Глобальный взгляд", "Финансы под контролем", "Финансовые новости", интервьюировала гостей студии. Покинула Россию в июне 2015 года, после убийства ее отца Бориса Немцова и угроз через социальные сети в свой адрес, Ведущая еженедельной авторской программы на DW "Немцова. Интервью". Гости известные политики, видные общественные деятели из России и Европы. Является создателем благотворительной организации "Фонд Бориса Немцова за свободу".
Дочь убитого оппозиционера Жанна Немцова проживает в Германии. Однако острую фазу пандемии она провела в России. Жанна рассказала, как лучше всего добраться оттуда в Бонн. А также - о "ковид-диссиденте" Лукашенко, вежливых российских пограничниках и опасностях, подстерегающих путешественников.
Во многих городах США действует комендантский час. Его ввели из-за беспорядков. Дональд Трамп назвал их внутренним терроризмом и угрожает ввести армию. Между тем, в США продолжаются и мирные протесты против расизма.
Москва и Киев спорят об условиях продолжения транзита. Пока разрешить конфликт не удалось. В Москве надеялись на то, что Киев откажется от финансовых претензий. Но даже если им и удастся договориться, после введения в строй трубопровода "Северный поток - 2" крупнейшим транзитером российского газа станет Германия. В ФРГ уже вовсю строят ответвление трубопровода - магистраль Eugal.