Жанна Немцова - журналистка и общественный деятель, С августа 2015 года репортёр русской редакции Deutsche Welle и ведущая телепрограммы Немцова "Интервью".

Журналистскую карьеру начинала в 2007 году на телеканале РБК-ТВ приглашённым экспертом, затем стала обозревателем и ведущей программы "Рынки". С 2012 года вела программы "Глобальный взгляд", "Финансы под контролем", "Финансовые новости", интервьюировала гостей студии. Покинула Россию в июне 2015 года, после убийства ее отца Бориса Немцова и угроз через социальные сети в свой адрес, Ведущая еженедельной авторской программы на DW "Немцова. Интервью". Гости известные политики, видные общественные деятели из России и Европы. Является создателем благотворительной организации "Фонд Бориса Немцова за свободу".