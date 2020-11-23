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Впервые в послевоенной истории Франции перед судом предстал бывший президент страны. Саркози обвиняют в коррупции и незаконном оказании давления на следствие.
64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено.
Новый поворот скандала в США. Конгресс опубликовал жалобу информатора с обвинениями в адрес Трампа. Но критика звучит и в адрес Зеленского. Как в ЕС оценили его разговор с президентом США и слова о недостаточной помощи Украине?
Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории страны. Больше Ширака Францией руководил лишь Франсуа Миттеран.
Парижский суд вынес обвинительный вердикт экс-президенту Франции Жаку Шираку. За растрату общественных средств и злоупотребление доверием он приговорен к двум годам заключения условно.
Во Франции открылся беспрецедентный судебный процесс. В роли обвиняемого - бывший президент страны Жак Ширак. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением и растрате бюджетных средств на посту мэра Парижа.
Ливийский лидер Муамар Каддафи в течение трех десятилетий считался в Европе террористом. Затем он все же стал "вхож в общество". Ливия - нефте- и газодобывающая страна, и Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с ней.
Полностью профессиональные и оснащенные по последнему слову техники вооруженные силы Франции пытаются определиться с целями своего дальнейшего существования. Какой должна быть французская армия в XXI веке?
Экс-президент Франции согласился вернуть в парижский бюджет деньги, потраченные на финансирование его партии. Тем не менее Жак Ширак предстанет перед судом по делу о мертвых душах.
Экс-президент Франции Ширак отказался работать на ''Газпром''. Российский премьер Путин предлагал ему возглавить проект по строительству газопровода ''Южный поток'', утверждает французская газета.
Бывший президент Франции Жак Ширак предстанет перед судом. Его обвиняют в растрате государственных средств во время работы на посту мэра Парижа.
Бывший президент Франции Жак Ширак и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер находятся в Сочи с частным визитом. Как сообщила пресс-служба российского президента, они прибыли в Россию по приглашению Владимира Путина.
Действующий президент Франции Жак Ширак не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих в апреле президентских выборах. Однако Ширак не стал рекомендовать избирателям голосовать за однопартийца Николя Саркози.
Президент Франции Жак Ширак присвоил Его Высокопреосвященству Кардиналу Свёнтэку звание Командора Ордена Почётного Легиона. Кардинал Свёнтэк - первый и единственный гражданин Беларуси, кому было присвоено это звание.
По крайней мере, Жак Ширак уверен, что авиастроительному концерну это удастся. 12 октября в Париже прошла пресс-конференция лидеров ФРГ и Франции – стран, ответственных за запуск в серийное производство авиалайнера А380.
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