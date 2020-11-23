Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Жак Ширак

French former president Nicolas Sarkozy attends the French Cup round of 16 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Guingamp (EAG) at the Parc des Princes stadium in Paris on January 24, 2018. / AFP PHOTO / GEOFFROY VAN DER HASSELT (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

Экс-президент Франции Николя Саркози предстал перед судом 23.11.2020

Впервые в послевоенной истории Франции перед судом предстал бывший президент страны. Саркози обвиняют в коррупции и незаконном оказании давления на следствие.
15.08.2019, Frankreich, Boulouris: ©PHOTOPQR/LA PROVENCE/Nicolas VALLAURI ; Boulouris ; 15/08/2019 ; 75ème cérémonie du débarquement de Provence à la Nécropole nationale de Boulouris (Var) ci contre bain de foule pour Nicolas Sarkozy (ancien président de la république française) à la sortie de la cérémonie Former French President Nicolas Sarkozy arrives to attend a ceremony marking the 75th anniversary of the Allied landings in Provence during World War II, in Boulouris-sur-Mer, south eastern France, on August 15, 2019. Foto: Nicolas Vallauri/MAXPPP/dpa |

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом 08.01.2020

64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках  и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено. 

Чем грозит Зеленскому поддакивание Трампу, или Как в ЕС реагируют на скандал. DW Новости (26.09.19) 26.09.2019

Новый поворот скандала в США. Конгресс опубликовал жалобу информатора с обвинениями в адрес Трампа. Но критика звучит и в адрес Зеленского. Как в ЕС оценили его разговор с президентом США и слова о недостаточной помощи Украине?
Bildnummer: 56449807 Datum: 24.11.2011 Copyright: imago/IP3press Former French President Jacques Chirac during the Foundation Chirac third prize ceremony dedicated to conflict prevention, in Quai Branly Museum on November 24, 2011 in Paris. PUBLICATIONxNOTxINxFRA Gesellschaft People Politik FRA xcb x1x 2011 hoch 56449807 Date 24 11 2011 Copyright Imago IP3Press Former French President Jacques Chirac during The Foundation Chirac Third Prize Ceremony dedicated to CONFLICT Prevention in Quai Branly Museum ON November 24 2011 in Paris PUBLICATIONxNOTxINxFRA Society Celebrities politics FRA x1x 2011 vertical

Умер бывший президент Франции Жак Ширак 26.09.2019

Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории страны. Больше Ширака Францией руководил лишь Франсуа Миттеран.
French former President Jacques Chiras leaves his office in Paris, Monday, March 7, 2011. A long-awaited French corruption case is expected to go to trial Monday with an unusually influential defendant: former President Jacques Chirac. Chirac, 78, is accused of embezzlement, breach of trust and conflict of interest, based on allegations linked to his tenure as Paris mayor _ before he became president from 1995 to 2007. (AP Photo/Thibault Camus)

Жак Ширак приговорен к 2 годам условно по обвинению в коррупции 15.12.2011

Парижский суд вынес обвинительный вердикт экс-президенту Франции Жаку Шираку. За растрату общественных средств и злоупотребление доверием он приговорен к двум годам заключения условно.
ARCHIV - Der französische Präsident Jacques Chirac(Archivfoto vom 18.01.2005). Seit 44 Jahren bewegt sich Chirac in den Fluren der Macht. Zwei Mal war er Premierminister, seit 1995 ist er Präsident der «Grande Nation». Mit der Zeit ist der 73-Jährige zur alten Gewohnheit geworden, «wie der Nachtportier in einem Altenheim, der mit müdem Schritt das Licht ausmacht». Der da so despektierlich über «Monsieur le Président de la République» richtet, hat mit einem Buch in Frankreich Furore gemacht: «Jacques Chirac - Tragödie eines Mannes und Krise eines Landes» hält mit rein gar nichts von all dem zurück, was der Journalist Franz-Olivier Giesbert über die Jahrzehnte in seine Spiralblöcke notiert hatte. Der Neogaullist ist für Giesbert die «Inkarnation französischen Niedergangs und staatlicher Ohnmacht». Foto: Kay Nietfeld (zu dpa-KORR Götterdämmerung im Elysée-Palast - Die Tragödie des Jacques Chirac vom 24.07.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Париже начался судебный процесс против Жака Ширака 07.03.2011

Во Франции открылся беспрецедентный судебный процесс. В роли обвиняемого - бывший президент страны Жак Ширак. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением и растрате бюджетных средств на посту мэра Парижа.
Libyan leader Moammar Gadhafi welcomes French President Nicolas Sarkozy at the Bab Azizia Palace in Tripoli Wednesday, July 25, 2007. Sarkozy is calling his visit to Tripoli a bid to bring the country long considered a pariah for imprisoning six foreign medics for years on charges that they contaminated children with the AIDS virus back into the fold of the international community. In the background the bomed house by American planes in 1986, where Gadhafi daughter died. (AP Photo / Michel Euler)

Ливия и Евросоюз: история неоднозначных отношений 21.02.2011

Ливийский лидер Муамар Каддафи в течение трех десятилетий считался в Европе террористом. Затем он все же стал "вхож в общество". Ливия - нефте- и газодобывающая страна, и Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с ней.
An officer lines up Republican Guards prior to the Bastille Day parade in Paris Monday July 14, 2008. Leaders from Europe, the Middle East and North Africa and the head of the United Nations gather in Paris for France's Bastille Day military parade, one day after their Mediterranean Summit in the city.(AP Photo/Remy de la Mauviniere)

Французская армия: вооруженные силы как предмет роскоши 03.01.2011

Полностью профессиональные и оснащенные по последнему слову техники вооруженные силы Франции пытаются определиться с целями своего дальнейшего существования. Какой должна быть французская армия в XXI веке?
FILE - In this June 2008 file photo, former French President Jacques Chirac, seen, during the ceremony to officially launch the Fondation Chirac. A judicial official says Friday Oct.30 2009 former French President Jacques Chirac has been ordered to stand trial in an alleged corruption scandal dating back to his 1977-1995 tenure as Paris mayor. (AP Photo/Francois Mori, File)

Жак Ширак откупился от обвинений в коррупции 27.08.2010

Экс-президент Франции согласился вернуть в парижский бюджет деньги, потраченные на финансирование его партии. Тем не менее Жак Ширак предстанет перед судом по делу о мертвых душах.
French President Jacques Chirac gestures while speaking during a final media conference at an EU summit in Brussels, Friday March 9, 2007. European Union leaders drafted an agreement Friday promising to take the lead in the fight against global warming by setting binding targets to cut greenhouse gases and ensure a fifth of the bloc's energy comes from green power like wind turbines and solar panels. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Le Nouvel Observateur: Жак Ширак отказался работать на ''Газпром'' 29.01.2010

Экс-президент Франции Ширак отказался работать на ''Газпром''. Российский премьер Путин предлагал ему возглавить проект по строительству газопровода ''Южный поток'', утверждает французская газета.
FILE - In this June 2008 file photo, former French President Jacques Chirac, seen, during the ceremony to officially launch the Fondation Chirac. A judicial official says Friday Oct.30 2009 former French President Jacques Chirac has been ordered to stand trial in an alleged corruption scandal dating back to his 1977-1995 tenure as Paris mayor. (AP Photo/Francois Mori, File)

Жак Ширак предстанет перед судом 30.10.2009

Бывший президент Франции Жак Ширак предстанет перед судом. Его обвиняют в растрате государственных средств во время работы на посту мэра Парижа.
Bundeskanzler Gerhard Schröder (l) und der französische Präsident Jaques Chirac werden am Sonntag (03.07.2005) im russischen Swetlogorsk vom Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, begrüßt. Schröder, Putin und der französische Präsident Jaques Chirac wollen anschlieﬂend ein trilaterales Gespräch führen und danach an der 750-Jahr-Feier der Stadt Kaliningrad teilnehmen. Foto: Peer Grimm dpa +++(c) dpa - Bildfunk++.Deutschland, .Geschichte, .Personen, .Politik, .Russland, history, People, POL, politics, story

Ширак и Шрёдер приехали в Сочи к Путину 23.09.2007

Бывший президент Франции Жак Ширак и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер находятся в Сочи с частным визитом. Как сообщила пресс-служба российского президента, они прибыли в Россию по приглашению Владимира Путина.
French President Jacques Chirac gestures while speaking during a final media conference at an EU summit in Brussels, Friday March 9, 2007. European Union leaders drafted an agreement Friday promising to take the lead in the fight against global warming by setting binding targets to cut greenhouse gases and ensure a fifth of the bloc's energy comes from green power like wind turbines and solar panels. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Жак Ширак не будет баллотироваться в президенты 12.03.2007

Действующий президент Франции Жак Ширак не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих в апреле президентских выборах. Однако Ширак не стал рекомендовать избирателям голосовать за однопартийца Николя Саркози.

Кардинал Свёнтэк награжден высшим французским орденом 24.11.2006

Президент Франции Жак Ширак присвоил Его Высокопреосвященству Кардиналу Свёнтэку звание Командора Ордена Почётного Легиона. Кардинал Свёнтэк - первый и единственный гражданин Беларуси, кому было присвоено это звание.
In this photo released by Airbus, Airbus CEO Noel Forgeard, front left, applauds after the Airbus A380, the world's largest passenger plane, competed its maiden flight at Blagnac near Toulouse, southwestern France, Wednesday April 27, 2005, seeting a milestone for aviation and for the European aircraft maker's battle against American rival Boeing Co. The 555-seat superjumbo is expected to enter service in mid-2006. (AP Photo/Airbus) ** EDITORIAL USE ONLY **

Airbus пытается преодолеть «турбулентную зону» 12.10.2006

По крайней мере, Жак Ширак уверен, что авиастроительному концерну это удастся. 12 октября в Париже прошла пресс-конференция лидеров ФРГ и Франции – стран, ответственных за запуск в серийное производство авиалайнера А380.

Жак Ширак намерен подписать закон о договоре первого найма 31.03.2006
Показать еще