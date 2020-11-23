Ливия и Евросоюз: история неоднозначных отношений

Ливийский лидер Муамар Каддафи в течение трех десятилетий считался в Европе террористом. Затем он все же стал "вхож в общество". Ливия - нефте- и газодобывающая страна, и Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с ней.