Ефремов впервые обратился к семье погибшего в ДТП Захарова
Актер Михаил Ефремов пообещал "всеми средствами" помочь родственникам Сергея Захрова. Свое предложение артист назвал "не попыткой откупиться, а попыткой искупить".
Михаил Ефремов после ДТП 8 июня в Таганском суде
Михаил Ефремов, ставший виновником аварии на Смоленской площади, пообещал помочь "всеми средствами" семье погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия Сергея Захарова. Российский актер в пятницу, 12 июня, - через четыре дня после трагедии - впервые обратился к родственникам Захарова и попросил у них прощения. Видеозапись размещена на канале в YouTube "Гражданин поэт".
Свое предложение оказать материальную помощь артист назвал "не попыткой откупиться, а попыткой искупить". "Непростительно садиться по пьянке за руль", - признал он.
Ефремов добавил, что не будет использовать имеющийся у него как у заслуженного артиста РФ ресурс, чтобы избежать предусмотренного по закону наказания. "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь", - заверил он.
Между тем адвокат семьи погибшего Александр Добровинский ранее говорил, что родственники не примут денег от актера. Финансовые выплаты возможны, только если соответствующее решение примет суд.
Михаил Ефремов - под домашним арестом
В отношении Михаила Ефремова изначально было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже статью переквалифицировали на более тяжелую (деяние, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Вечером 8 июня актер стал виновником аварии на Смоленской площади. На своем джипе Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром 9 июня 57-летний водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной потери крови. Сергей Захаров работал курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.
Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя и следов наркотиков в крови. После этого он был отпущен под подписку о невыезде и позднее помещен под домашний арест. Следствие также возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков Ефремову неустановленными лицами.
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