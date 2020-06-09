Ефремову добавили в обвинение управление автомобилем под наркотиками

Актер Михаил Ефремов, совершивший аварию со смертельным исходом, в момент ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, сообщили в среду, 10 июня, в прокуратуре Москвы. В связи с этим Ефремову предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек.

Следствие также возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков водителю неустановленными лицами в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП, сообщили в столичном главке МВД. По данным ведомства, уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУМВД по Москве.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест сроком на два месяца. Вечером 8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в центре Москвы. На своем джипе Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной потери крови. Погибший водитель работал курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

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