 ЕС увяжет выдачу виз с готовностью к реадмиссии беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2019

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Европа

ЕС увяжет выдачу виз с готовностью к реадмиссии беженцев

Гражданам государств, не желающих сотрудничать в вопросах реадмиссии, впредь придется дольше дожидаться виз в страны ЕС. Активное сотрудничество в этой сфере будет поощряться снижением платы за визы и другими мерами.

Заявление не получение шенгенской визы

Евросоюз впредь будет увязывать выдачу виз с готовностью третьих стран сотрудничать в деле реадмиссии отвергнутых соискателей убежища. Министры юстиции стран Евросоюза договорились в ходе встречи в четверг, 6 июня, в Люксембурге о внесении соответствующих изменений в визовый кодекс ЕС.

Контекст

Некоторые страны ЕС заговорили о возможности приостановить действие безвизового режима для Грузии, называя несколько причин. Грузия пытается этого не допустить и принимает необходимые меры. (28.03.2018)

Среди граждан постсоветских стран шенгенскую визу в Германию легче всего оформить россиянам и белорусам. Чаще всего отказывают жителям Армении и государств Центральной Азии. (26.07.2018)

В случае если третье государство не желает сотрудничать в сфере реадмиссии беженцев, гражданам этой страны придется впредь дольше дожидаться виз в страны ЕС. Для граждан таких третьих стран плата за выдачу виз может быть увеличена, а срок их действия сокращен. Бесплатные визы для ряда категорий граждан, например для дипломатов, могут быть отменены.

Поощрения за сотрудничество

В то же время третьи страны, активно сотрудничающие в сфере реадмиссии беженцев, будут поощряться. Еврокомиссия в таких случаях может рекомендовать снизить плату за визы для граждан этих государств, сократить срок обработки заявлений на получение виз или упростить выдачу многократных виз.

Данное новшество зиждется на инициативе, выдвинутой бывшим главой МВД ФРГ Томасом де Мезьером (Thomas de Maiziere) в 2017 году и уже успешно опробованной в рамках пилотного проекта на Бангладеш. По словам дипломатов, власти Бангладеш в результате стали гораздо охотнее принимать отвергнутых в ЕС соискателей убежища.

Измененный визовый кодекс ЕС должен вступить в силу в конце текущего года.

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    Автор: Илья Коваль


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