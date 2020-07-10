ЕС сожалеет о превращении собора Святой Софии в мечеть

Европейский Союз раскритиковал разрешение Государственного совета Турции использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети. Решение Госсовета отменить постановление турецкого правительства от 1934 года о музейном статусе собора "достойно сожаления", заявил вечером в пятницу, 10 июля, в Брюсселе заместитель председателя Европейской комиссии и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Собор Святой Софии станет мечетью Государственный совет Турции разрешил использовать собор Святой Софии в Стамбуле (Айя-София) в качестве мечети. 10 июля суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Решение суда должно быть выполнено в течение 30 дней.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Святой Софии - это не только символ Стамбула, но и самая популярная туристическая достопримечательность Турции. Храм с огромным куполом высотой 55 метров, 4 минаретами и интерьером, украшенным древними фресками и мозаикой, ежегодно привлекает миллионы туристов. С 1985 года собор Святой Софии является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Памятник византийского зодчества В 532 году император Юстиниан велел построить в Константинополе собор Святой Софии. К его возведению было привлечено 10 000 рабочих. 15 лет спустя недостроенное окончательно здание собора было освящено. Он более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Собор, в котором короновали императоров Византии Почти 150 тонн золота отдал император Юстиниан для строительства собора Святой Софии. Но несовершенная конструкция здания нуждалась в доработке. Купол вначале был спроектирован с ошибками и рухнул во время землетрясения. С середины VII века в соборе Cвятой Софии короновали византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Как собор стал мечетью Византийское правление в Константинополе окончилось в 1453 году. Город завоевал османский султан Мехмед II. Он распорядился, чтобы собор Святой Софии стал мечетью. К зданию пристроили 4 минарета. Крест заменили на полумесяц, колокола и алтарь были демонтированы или разрушены, мозаика и фрески замазаны штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Мечеть превратили в музей После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Византийские иконы В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Символы ислама и христианства То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть Диалог культур и религий Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур. Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова



Власти Греции и Кипра критикуют решение Анкары

В свою очередь президент Греции Екатерини Сакелларопулу назвала решение турецких властей "крайне провокационным актом, направленным против мирового сообщества". По ее словам, этот шаг "жестоко оскорбляет историческую память, подрывает ценность терпимости и отравляет отношения Турции со всем цивилизованным миром".

Решение Госсовета Турции осудили и власти Кипра. Министр иностранных дел страны Никос Христодулидис обвинил Анкару в "чудовищном нарушении международных обязательств". Собор Святой Софии - "универсальный символ православной веры", подчеркнул он.

Решение Госсовета Турции об отмене музейного статуса храма Святой Софии

Госсовет Турции, исполняющий функции высшего административного суда, 10 июля разрешил использовать собор Святой Софии в качестве мечети. Вскоре после этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в микроблоге Twitter указ о том, что собор будет передан в ведение Управления по делам религии и открыт для мусульманских богослужений.

Дискуссия о будущем храма Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в нем состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Против превращения собора в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео, а также глава РПЦ патриарх Кирилл.

Музейный статус собор Святой Софии получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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