 ЕС согласен отложить ″Брекзит″ до 22 мая | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2019

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Европа

ЕС согласен отложить "Брекзит" до 22 мая

Евросоюз согласен перенести дату выхода Великобритании из ЕС, если в Палате общин одобрят соглашение о "Брекзите". Однако отсрочка до 30 июня, о чем просила Тереза Мэй, невозможна, говорится в проекте коммюнике саммита.

Британский премьер Тереза Мэй на саммите ЕС 21 марта 2019 года

Британский премьер Тереза Мэй на саммите ЕС 21 марта 2019 года

В ходе саммита Евросоюза в четверг, 21 марта, главы государств и правительств 27 стран ЕС обсуждают отсрочку выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит") до 22 мая, сообщает dpa со ссылкой на дипломатические источники. Эта дата содержится в проекте итогового коммюнике встречи. Таким образом, британцы смогут не принимать участия в выборах депутатов Европарламента, запланированных на конец мая. Перенос "Брекзита" на любую из дат после выборов невозможен, отметили в Брюсселе.

Контекст

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

Британский премьер-министр обратилась к председателю Европейского совета с просьбой перенести выход Великобритании из ЕС. В Еврокомиссии раскритиковали заявление Терезы Мэй. (20.03.2019)

Призыв оставить Великобританию в составе Евросоюза привел к сбоям сайта британского парламента. Просьба Терезы Мэй отсрочить "Брекзит" до 30 июня станет темой обсуждений саммита ЕС в Брюсселе. (21.03.2019)

Для получения отсрочки Соединенному Королевству необходимо выполнить ряд условий - в частности, члены Палаты общин британского парламента должны одобрить соглашение между Лондоном и Брюсселем о порядке выхода королевства из ЕС, передает корреспондент DW. Участники саммита вновь подчеркнули, что соглашение не может быть пересмотрено.

Тереза Мэй просила Дональда Туска об отсрочке до 30 июня

Накануне премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй попросила председателя Европейского совета Дональда Туска перенести на 30 июня "Брекзит", который первоначально был запланирован на 29 марта.

В четверг, 21 марта петиция противников "Брекзита" с требованием оставить Соединенное Королевство в ЕС, размещенная на сайте британского парламента, за несколько часов набрала более миллиона голосов. Инициатива преодолела порог в 100 тысяч голосов, необходимый для ее вынесения на обсуждение депутатов.

14 марта парламент Великобритании значительным большинством проголосовал за отсрочку "Брекзита".Депутаты до сих пор не смогли ратифицировать договор о порядке выхода страны из состава Евросоюза, согласованный Терезой Мэй с Брюсселем.

Новость дополняется.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 12:58

Уважение по регламенту. Брексит по требованию. Отключаем сеть и мозг – "Заповедник", выпуск 67, 17.03.19

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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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