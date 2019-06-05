 ЕС, Совет Европы и США приветствуют обмен пленными между РФ и Украиной | Новости из Германии о России | DW | 07.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

ЕС, Совет Европы и США приветствуют обмен пленными между РФ и Украиной

Генсек Совета Европы назвал обмен пленными "важным элементом" реализации минских соглашений. Президент США надеется, что таким образом сделан "первый большой шаг к миру".

Прибытие в Россию освобождение в Украине россиян, 7 сентября 2019 года

Прибытие в Россию освобождение в Украине россиян, 7 сентября 2019 года

Обмен пленными между Украиной и Россией, совершенный в субботу, 7 сентября, одобрили ряд стран, а также высокопоставленные представители Евросоюза и других организацией. "Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков вызывает облегчение", - написал в своем микроблоге в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск. Вместе с тем он призвал Россию "освободить всех политических заключенных и соблюдать территориальную целостность Украины".

Евросоюз ранее неоднократно призывал освободить украинцев, которые теперь в рамках обмена вернулись домой, напомнила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Она подчеркнула, что их освобождение стало возможным благодаря усилиям юристов, активистов и других представителей гражданского общества.

В свою очередь, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд назвал обмен пленными "обнадеживающим шагом к улаживанию отношению" между Украиной и РФ как членами СЕ, а также "важным элементом" процесса по реализации минских соглашений.

Трамп сравнил обмен пленными с "первым большим шагом к миру" 

Обмен пленными также приветствовали главы МИД и другие дипломаты Франции, Германии, Австрии, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и США. Так, американский президент Дональд Трамп поздравил обе страны, отметив, что речь идет об "очень хорошей новости, возможно, первом большом шаге к миру".

Контекст

Какие мотивы может преследовать Путин, согласившись на обмен пленными с Киевом? Какую цену, возможно, придется заплатить Украине за возвращение домой своих граждан? DW поговорила с немецкими экспертами. (30.08.2019)

Обмена пленных украинских моряков и возвращения из России политзаключенных в пятницу, 30 августа, ожидали в Украине с минуты на минуту. Как выяснилось, украинцы стали жертвой дезинформации. (30.08.2019)

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил надежду на появление "импульса для дальнейших обменов пленными, возобновления перемирия и прогресса в реализации минских соглашений".

Точный список освобожденных россиян пока не оглашен

Обмен заключенными был проведен по формуле 35 на 35. В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанные российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Украинцев в аэропорту встречали родственники, а также президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица. Список освобожденных Киевом Москва пообещала обнародовать позже.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 02:57

Что говорят в Киеве о возможном обмене заключенными с Москвой

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Ссылки в интернете

Внешнеполитическая служба ЕС приветствует обмен пленными между Украиной и Россией

Совет Европы приветствует обмен пленными между Россией и Украиной

Ангела Меркель приветствовала обмен пленными РФ и Украиной  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что говорят в Киеве о возможном обмене заключенными с Москвой  

Обмен заключенными между Киевом и Москвой: как реагируют на это в Европе  

Торговая блокада Донбасса: кто "за", а кто "против"?  

Также по теме

EU Brüssel Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident & Donald Tusk

Зеленский в Брюсселе: интенсивный курс введения в мировую политику 05.06.2019

За два дня Владимир Зеленский познакомился в Брюсселе с руководством ЕС и НАТО, а также лидерами ряда стран. Как прошел первый иностранный визит президента Украины - в репортаже DW.

Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Donald Tusk

Туск хочет создать "европейский фронт" для спасения соглашения с Ираном 16.05.2018

"С такими друзьями не нужно никаких врагов", - сказал Дональд Туск, комментируя политику Трампа. В Софии он встретился с лидерами стран ЕС, чтобы попытаться спасти ядерное соглашение с Тегераном, из которого вышли США.

USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran

Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном 08.05.2018

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал ввести против Ирана экономические санкции.

Реклама

Самые читаемые

Глава бундестага критикует политику ФРГ за "Северный поток - 2"  

Что нужно знать о едином дне голосования 8 сентября 2019 года в России  

Россия и Украина обменялись заключенными  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно