 ЕС собрал 6,15 млрд евро для борьбы с коронавирусом в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.06.2020

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Мир

ЕС собрал 6,15 млрд евро для борьбы с коронавирусом в мире

Собранные деньги планируется потратить на помощь беднейшим странам: им направят тесты, медикаменты и в будущем вакцину.

Здание Европейской комиссии в Брюсселе

6,15 миллиардов евро собрала виртуальная акция, инициированная ЕС 4 мая для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила во второй половине дня субботы, 27 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттер-акаунте.

Целью благотворительного марафона была объявлена сумма в 7,5 миллиардов евро. Собранные деньги, которые жертвуют государства и частный бизнес, будут направлены на помощь беднейшим странам во время пандемии, чтобы жители этих стран также получили доступ к тестам на коронавирус, к лечению и медикаментам, и в будущем к вакцине.

В рамках виртуальной конференции выступила канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что Германия намерена дополнительно пожертвовать еще 383 миллиона евро. Ранее, на старте акции 4 мая было объявлено о вкладе Германии в размере 525 миллионов евро. 

Завершается благотворительный марафон онлайн-концертом всемирно известных музыкантов, в частности, выступают Джастин Бибер, Шакира, Coldplay и Майли Сайрус.

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