 ЕС продлил экономические санкции в отношении России | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2019

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Европа

ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до конца июля 2020 года. Их отмена увязана с выполнением Москвой минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Флаги России и Евросоюза

Евросоюз продлил до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики. Об этом пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля заявил в четверг, 12 декабря.

Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер.

Евросоюз объявил о введении этих санкций в июле 2014 года. ЕС связывает их ослабление или отмену с выполнением Россией минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма Соединенные Штаты, ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

Контекст

Дебаты в Европарламенте, посвященные пятилетию аннексии Россией Крыма, свелись к дискуссиям на тему: как защитить страны ЕС от "крымского сценария" и почему нельзя сравнивать ситуацию с Косово. (27.03.2019)

Нарушение Россией норм международного права по отношению к Украине вынудило Евросоюз отреагировать путем введения санкций. Их список - в подборке DW. (31.07.2018)

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов.

Другие санкции ЕС в отношении России

Штрафные меры Евросоюза за аннексию Крыма остаются в силе до 23 июня 2020 года, а санкции, наложенные в связи с нарушением территориальной целостности Украины, - до 15 марта 2020 года.

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    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

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    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

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    Автор: Ирина Филатова


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