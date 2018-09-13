 ЕС продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2018

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Европа

ЕС продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины

Оценка ситуации в Украине показывает, что нет поводов для смены санкционного режима, отмечают в Брюсселе. Санкции затрагивают 155 физических и 44 юридических лиц.

Брюссель, здание Еврокомиссии

Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России, введенные в связи с нарушением суверенитета Украины. Как сообщается на сайте Европейского Совета и Совета ЕС в четверг, 13 сентября, действие штрафных мер продлено до 15 марта 2019 года. Продление вступит в силу после публикации соответствующего положения в официальном журнале ЕС 14 сентября.

Контекст

С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры. Причиной введения санкций были не только аннексия Крыма и позиция России по Украине. (27.08.2018)

Украина подала в ЕСПЧ иск о нарушении прав "узников Кремля". Учитывая критическое состояние здоровья некоторых заключенных, Киев просит безотлагательно приступить к рассмотрению иска. (13.08.2018)

Оценка ситуации показывает, что нет поводов для смены санкционного режима, отмечается в заявлении. Под санкциями, включающими заморозку активов в странах ЕС и запрет на въезд в европейские страны, остаются 155 человек и 44 юридических лиц.

В Брюсселе напоминают, что в отношении РФ в 2014 году также были введены другие штрафные меры, введенные в связи с конфликтом вокруг Украины. В частности, до 31 января 2019 года действуют экономические санкции против отдельных секторов российской экономики, а до 23 июня 2019 года - санкции, введенные за аннексию украинского полуострова Крым и Севастополя.

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    Автор: Ирина Филатова


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