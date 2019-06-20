 ЕС призвал РФ признать вину в трагедии с MH17 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.07.2019

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Мир

ЕС призвал РФ признать вину в трагедии с MH17

Россия должна признать свою ответственность за гибель 298 невинных людей, говорится в заявлении Совета ЕС по случаю пятой годовщины трагедии MH17.

Останки лайнера Боинг-777, сбитого над Донецком в 2014 году

Останки лайнера "Боинг-777", сбитого над Донецком в 2014 году

Европейский Союз призвал Россию признать ее ответственность за гибель 298 невинных людей, которые находились на борту самолета "Боинг-777", сбитого над территорией Украины в 2014 году. Об этом говорится в официальном заявлении Совета Европейского Союза, опубликованном на его сайте во вторник, 16 июля.

Одновременно Евросоюз выразил уверенность в независимости и профессионализме сотрудников Международной следственной группы (JIT), занимающихся расследованием причин катастрофы, и призвал Москву начать сотрудничество с JIT в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. "Наши сердца остаются с теми, кто потерял своих близких, мы продолжаем разделать их горе", - подчеркивается в документе.

Контекст

Родственники жертв сбитого над Украиной в 2014 году Boeing 777 пытаются наказать виновных в трагедии. О преградах на их пути DW поговорила с европейскими юристами. (10.04.2019)

Названы подозреваемые в причастности к крушению "Боинга" рейса MH17. Корреспондент DW в Утрехте следил за реакциями, в том числе родственников пострадавших, на это событие. (19.06.2019)

Открытое письмо родственников жертв крушения MH17 к российским властям

В тот же день родственники жертв крушения рейса MH17 обратились к российским властям с открытым письмом, в котором тоже призвали РФ взять на себя ответственность за произошедшее и перестать распространять лживую информацию в связи с трагедией.

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). 

Крушение "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего в июле 2014 года рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, стало крупнейшей авиакатастрофой последних лет в Европе. Судебный процесс по этому делу должен начаться утром 9 марта 2020 года на территории аэропорта Схипхол вблизи Амстердама.

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Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 12:43

Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Открытое письмо родственников жертв катастрофы с MH17 к российским властям

Открытое письмо родственников жертв катастрофы с MH17 к российским властям

Заявление Совета ЕС по поводу пятой годовщины катастрофы с MH17

Заявление Совета ЕС по поводу пятой годовщины катастрофы с MH17

Аудио- и видеофайлы по теме

Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости  

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости  

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