ЕС призвал Москву расследовать нарушения на голосовании по поправкам

Европейский Союз ожидает от властей в Москве, что все сообщения о нарушениях во время голосования по закону о поправках к Конституции РФ будут расследованы. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по внешней политике Петера Стано, обнародованном в четверг, 2 июля.

По его словам, речь идет о возможных фактах "принуждения избирателей, двойного голосования, нарушение тайны голосования и обвинения в применении полицией насилия в отношении присутствовавшего для наблюдения журналиста".

Ряд сотрудников СМИ взяли на себя функцию независимого наблюдения. При этом, когда сотрудник полиции попытался удалить с избирательного участка 2191 в Санкт-Петербурге журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, последнему сломали руку.

В Брюсселе также сожалеют, что "в преддверии общенационального голосования не была допущена агитация как за, так и против (поправок. - Ред.), что лишило избирателей доступа к сбалансированной информации".

Поправки и исполнение решений ЕСПЧ

Петер Стано напомнил, что дополнение к статье 79-й Конституции РФ предусматривает верховенство российского права над международными договорами. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) 18 июня выразила обеспокоенность тем, что изменения предусматривают возможность не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Комиссия призвала исключить этот пункт.

"Мы ожидаем, что Россия, независимо от внесения каких-либо поправок в свою Конституцию, будет выполнять свои международные обязательства, включая обязательство по исполнению решений ЕСПЧ", - подчеркнул Стано.

О голосовании в Крыму

Представитель ЕС по внешней политике также затронул вопрос о том, что голосование проходило и на Крымском полуострове, аннексированном Россией у Украины. "Владельцы российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений в районах, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством, не должны принимать участие в голосовании, организованном РФ", - уверены в Евросоюзе. "ЕС по-прежнему непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - добавил Петер Стано.

Официальные данные ЦИК: почти 78 процентов избирателей поддержали поправки

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Москве по итогам обработки 100 процентов протоколов заявила, что поправки поддержали 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. В Чечне, Дагестане и Тыве изменение Конституции поддержали более 90 процентов избирателей. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей (55 процентов) проголосовали против поправок. В Москве за принятие поправок, по данным ЦИК, проголосовали 65,9 процента, против - 33,1 процента.

Независимые наблюдатели заявляют, что таких масштабных фальсификаций, как на голосовании о поправках в Конституцию РФ, не было с 2011 года. В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова утверждает, что за весь период голосования "серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центризбиркома, не обнаружено". Несмотря на запрет публиковать результаты до закрытия участков на законодательном уровне, ЦИК обнародовал первые итоги еще до окончания голосования.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего президента РФ Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент страны не может оставаться на этом посту более двух сроков подряд. Поправки обнуляют президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.

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