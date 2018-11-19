ЕС предложил Лондону "амбициозное" партнерство при равной конкуренции

Европейский Союз готов к свободной торговле с Великобританией с нулевыми тарифами и квотами, если Лондон гарантирует, что британские и европейские компании смогут конкурировать на равных условиях. Об этом заявил в понедельник, 3 февраля, координатор ЕС по переговорам в Великобританией Мишель Барнье.

В частности, Барнье предложил увязать свободный доступ британских товаров на рынок Евросоюза со свободным доступом рыболовецких судов из ЕС в британские воды. "Мы выступаем за свободную торговлю, но не будем наивными" - сказал представитель Брюсселя, добавив, что нельзя получить безусловный доступ к 450-миллионному потребительскому рынку.

Брюссель готов к жесткому "Брекзиту"

Мишель Барнье скептично оценил перспективу достичь единства сторон в вопросе о свободной торговле в течение 11 месяцев переходного срока, о котором договорились Брюссель и Лондон для заключения соглашения. По мнению Барнье, этого времени может не хватить, чтобы обсудить все сферы: "Мы продолжим готовиться к ситуации, при которой никакого всеобъемлющего соглашения не будет".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон хочет заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле, похожего на тот, что есть у Канады с ЕС, или на более общий австралийско-европейский договор. При этом Джонсон намерен вывести за рамки договоренностей стандарты в сфере защиты окружающей среды, прав работников и госсубсидии.

До конца этого года Великобритания будет продолжать следовать правилам Евросоюза во всех сферах, хотя больше не участвует в принятии решений в ЕС. Официальные переговоры начнутся в марте.

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