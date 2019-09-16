ЕС осуждает атаку праворадикалов на свое посольство в Израиле

Европейский Союз ожидает скорых результатов расследования атаки праворадикальных активистов на свое посольство в израильском городе Рамат-Ган. С таким заявлением официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич выступила в понедельник, 16 сентября. Она назвала происшествие "отвратительным актом вандализма".

Инцидент произошел днем ранее. Правая активистка Шефи Паз и еще один человек проникли в здание. Женщина с помощью баллончика с краской нанесла на стены надписи с оскорблениями в адрес Европейского Союза. В видеоролике, снятом на месте происшествия, они призвали прекратить вмешательство во внутреннюю политику Израиля и финансировать нелегальную миграцию.

В свою очередь, министр иностранных дел и разведки Исраэль Кац выразил возмущение произошедшим. Израиль "сохраняет приверженность обеспечению безопасности всех дипломатических миссий", подчеркнул он. Полиция проводит расследование, добавил министр, выразив надежду на скорое привлечение злоумышленников к ответственности.

Укреплять отношения и бороться с дезинформацией

Случившееся не остановит работу посольства, заявили в диппредставительстве. "Мы продолжим работу по укреплению отношений ЕС и Израиля и борьбе с дезинформацией", - подчеркнули в посольстве.

Активистка известна призывами к депортации из страны тысяч соискателей убежища из Африки. Позднее она явилась в полицию с повинной. По информации местных СМИ, правоохранительные органы на время расследования отпустили ее под залог.

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