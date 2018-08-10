 ЕС одобрил принятие Киевом закона о Высшем антикоррупционном суде | Новости из Германии об Украине | DW | 11.08.2018

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Украина

ЕС одобрил принятие Киевом закона о Высшем антикоррупционном суде

Закон о Высшем антикоррупционном суде отвечает международным обязательствам Украины и служит интересам ее граждан, заявила внешнеполитическая служба ЕС.

Флаги Украины и ЕС

Контекст

Согласно расследованию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет около $ 5 млрд. Это - больше, чем сумма помощи от МВФ, ЕС и Всемирного банка. (06.08.2018)

Верховная рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины. Документ - результат компромисса, который может негативно сказаться на работе суда, считают опрошенные DW эксперты. (07.06.2018)

Евросоюз считает принятие Украиной закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) положительным событием, которое отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в пятницу, 10 августа.

Борьба с коррупцией является "ключевым компонентом соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", отмечается в заявлении. Евросоюз подчеркивает необходимость полной независимости антикоррупционных ведомств, которые должны "выполнять свои задачи без чрезмерного влияния".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в июне. Деятельность ВАКС является одним из условий сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ). Евросоюз ожидает, что ВАКС начнет действовать в полной мере до конца года.

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    Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

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    Автор: Александр Савицкий


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Роскошь коррупционера в его кошмарных снах: парк коррупции в Киеве

Контекст

Чем любовался Янукович в своей резиденции?

Выставка ценностей, находившихся в "Межигорье" - резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича, - проходит в Национальном художественном музее в Киеве. (12.05.2014)  

Ссылки в интернете

Заявление внешнеполитической службы ЕС

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Роскошь коррупционера в его кошмарных снах: парк коррупции в Киеве  

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