ЕС одобрил принятие Киевом закона о Высшем антикоррупционном суде

Евросоюз считает принятие Украиной закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) положительным событием, которое отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в пятницу, 10 августа.

Борьба с коррупцией является "ключевым компонентом соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", отмечается в заявлении. Евросоюз подчеркивает необходимость полной независимости антикоррупционных ведомств, которые должны "выполнять свои задачи без чрезмерного влияния".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в июне. Деятельность ВАКС является одним из условий сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ). Евросоюз ожидает, что ВАКС начнет действовать в полной мере до конца года.

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